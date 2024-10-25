"أبل" تزود iOS 18.2 بالذكاء الاصطناعي.. وChatGPT يغير قواعد Siri

أطلقت أبل الإصدار التجريبي iOS 18.2 للمطورين، معززة من تركيزها على الذكاء الاصطناعي عبر ميزة "Apple Intelligence".



هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الكبيرة التي حققتها شركات مثل OpenAI، جوجل، ومايكروسوفت في هذا المجال. على الرغم من دخول أبل إلى سباق الذكاء الاصطناعي متأخرًا، إلا أن التحديثات الأخيرة تشير إلى التزام قوي بدمج هذه التقنية بشكل أعمق في أجهزتها.





دمج ChatGPT مع Siri





من أبرز الميزات التي يأتي بها iOS 18.2 هي دمج ChatGPT مع المساعد الصوتي Siri، مما يعزز من قدرته على التعامل مع أسئلة معقدة بسهولة. هذا التكامل يُتيح للمستخدمين تجربة سلسة دون الحاجة إلى حساب OpenAI، مما يجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أسرع وأكثر مرونة.



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تحسين أدوات الكتابة الذكية



يُقدم التحديث أيضًا أدوات كتابة محسّنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل Mail وNotes وPages. تشمل هذه الأدوات ميزة "Describe your change" التي تمكّن المستخدم من تغيير نبرة الكتابة بسهولة، مثل جعل النص أكثر رسمية، إلى جانب اقتراحات لإعادة الصياغة والتدقيق.





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الذكاء البصري: التعرف على الأشياء في الوقت الفعلي





يضيف iOS 18.2 خاصية "الذكاء البصري" التي تسمح بالتعرف على النصوص والأشياء عبر كاميرا الهاتف. يمكن للمستخدمين البحث عن معلومات إضافية حول أي كائن بمجرد توجيه الكاميرا إليه، كما يمكن دمج هذه الميزة مع محركات بحث مثل جوجل وChatGPT لتقديم نتائج فورية.







تطبيق "Image Playground" للإبداع في الصور



يقدم التحديث تطبيقًا جديدًا يحمل اسم "Image Playground"، يتيح للمستخدمين إنشاء صور باستخدام نصوص وصفية. يتضمن التطبيق أدوات لتحرير الصور، مثل إضافة عناصر أو إزالة أخرى غير مرغوب فيها دون التأثير على خلفية الصورة، مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع.









توفر التحديث



الإصدار التجريبي من iOS 18.2 متاح حاليًا لمستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 16 فقط، كون هذه الأجهزة هي الوحيدة الداعمة بالكامل لتقنيات Apple Intelligence الجديدة. يمكن للمستخدمين المهتمين التسجيل في البرنامج التجريبي عبر إعدادات الجهاز، كما يتطلب التفعيل الانضمام إلى قائمة الانتظار داخل الإعدادات.









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تحديثات مستقبلية



أبل أكدت أن هذه الميزات ليست سوى البداية، حيث سيحمل iOS 18.2 الموجة الثانية من تقنيات Apple Intelligence، مكملة للميزات التي سيتم طرحها مع iOS 18.1 الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أبل النسخة التجريبية الأولى من macOS Sequoia 15.2، التي تتضمن بدورها أدوات ذكاء اصطناعي جديدة، باستثناء ميزة Genmoji التي لم يتم تضمينها في هذه النسخة.