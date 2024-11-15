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جوجل تطلق "جيميني" على "آيفون": مساعد شخصي ذكي وميزات إبداعية

جوجل تطلق "جيميني" على "آيفون": مساعد شخصي ذكي وميزات إبداعية
15 نوفمبر 2024 11:58

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق جيميني لأجهزة آيفون، لتوفير تجربة جديدة لمساعدها الشخصي المعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأصبح التطبيق متاحاً للتنزيل مجاناً عبر متجر App Store، حيث يمكن لمستخدمي آيفون استخدام جيميني لإجراء محادثات تفاعلية والحصول على إجابات وتوصيات في مجالات متعددة.

 

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محادثات تفاعلية بدون قيود



يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية التحدث مع جيميني بطريقة طبيعية وتغيير المواضيع أو طرح الأسئلة دون قيود، وهي خاصية يمكن أن تكون مفيدة للتحضير للمقابلات أو تطوير الأفكار. كما يسمح التطبيق بتخصيص الصوت، إذ يتوفر بعشرة أصوات مختلفة، ويدعم أكثر من عشر لغات، مع خطط لإضافة لغات أخرى مستقبلاً.

ويدعم جيميني وظائف تعليمية، مثل تقديم خطط دراسية مخصصة والإجابة على أسئلة حول مواضيع دراسية متعددة، مع إمكانية اختبار المستخدمين لمعلوماتهم من خلال اختبارات قصيرة.

 

 

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 إبداع بلا حدود مع نموذج "Imagen 3"



ويحتوي التطبيق أيضاً على ميزة توليد الصور باستخدام نموذج "Imagen 3"، الذي يحوّل النصوص إلى صور عالية الجودة، مناسبة لمشاريع إبداعية مختلفة.


 

 


جيميني متاح على آيفون وأندرويد.. تحميل مباشر وتجربة ذكية



كما يتكامل جيميني مع تطبيقات جوجل الأخرى، مثل Gmail وجوجل Maps وYouTube، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى معلوماتهم عبر منصة واحدة.

يُذكر أن التطبيق متاح الآن لأجهزة آيفون وأيضاً لهواتف Android، ويمكن لمستخدمي آيفون تحميله مباشرة من App Store.

 

المصدر: وكالات
تشات جي بي تي
أيفون
الذكاء الاصطناعي
جوجل
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