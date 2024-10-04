أبل تطلق التحديث الأول لنظام iOS 18

أصدرت شركة أبل اليوم تحديثاً جديداً لنظام iOS يحمل الإصدار 18.0.1، ويأتي هذا التحديث لمعالجة عدد من المشكلات التي واجهها مستخدمو هواتف iPhone 16.





يركز التحديث بشكل خاص على إصلاح مشكلة استجابة شاشة اللمس التي كانت تصبح غير مستجيبة بشكل مؤقت على بعض الأجهزة. كما يتضمن التحديث إصلاحاً لمشكلة تجمد الكاميرا عند تسجيل مقاطع فيديو باستخدام وضع الماكرو في الكاميرا ذات الزاوية العريضة جداً على طرازات iPhone 16 Pro.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أبل تحديث iPadOS 18.0.1 لحل مشكلة كانت تؤدي إلى خلل في أداء بعض أجهزة iPad Pro المزودة بمعالجات M4، بعد أن قامت الشركة بسحب الإصدار السابق من iPadOS 18 في سبتمبر.





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تتضمن ملاحظات التحديث أيضًا إصلاحات لأخطاء أخرى مثل:



- توقف تطبيق الرسائل بشكل غير متوقع عند الرد على رسالة تحتوي على واجهة ساعة Apple Watch.



- تحسين الأداء على بعض طرازات iPhone بسبب مشكلة في تخصيص الذاكرة.





أبل بدأت أيضاً في اختبار الإصدار التجريبي من iOS 18.1 الذي سيشمل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من الشركة، ومن المتوقع أن يتم طرحه في وقت لاحق من الشهر الحالي.





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إلى جانب هذا التحديث، أصدرت أبل أيضًا تحديثات أخرى تشمل watchOS 11.0.1، و macOS Sequoia 15.0.1، و visionOS 2.0.1.