جوجل تطلق أداة ثورية لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل عن إضافة أداة جديدة إلى مستندات جوجل، وهي أداة "توليد الصور" المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي Gemini. تهدف هذه الأداة إلى تمكين المستخدمين من إضافة صور مولدة بالذكاء الاصطناعي بسهولة إلى مستنداتهم، مما يسهم في تحسين تجربة الكتابة وتقديم محتوى مرئي يعزز النصوص المكتوبة.





تشبه هذه الأداة بشكل كبير الميزات التي تقدمها مايكروسوفت في حزمة أوفيس الخاصة بها، والتي تسمح للمستخدمين بتوليد فن مرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي.



مميزات الأداة والمستفيدين



حالياً، الأداة متاحة للمستخدمين الذين لديهم حسابات مدفوعة في Google Workspace، مثل الحسابات التجارية والتعليمية، بالإضافة إلى حسابات Google One AI Premium.







أقرأ أيضاً.. جوجل تطلق تحديث "جيميني" الجديد لتوليد الصور عبر إيماجن 3 للجميع





وهذه الميزة متوفرة فقط على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويمكن للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات العمل أو المدرسة الاستفادة منها عبر إضافة Gemini لـ Google Workspace.





كيفية استخدام أداة توليد الصور في مستندات جوجل

لاستخدام الأداة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى خيار "مساعدتي في إنشاء صورة" الموجود ضمن قائمة "إدراج"، حيث ستفتح لوحة على الجانب الأيمن من الشاشة تسمح لهم بإدخال وصف للصورة التي يرغبون في توليدها. كما يمكن تخصيص الصورة من خلال اختيار الأنماط المختلفة، وبعد الضغط على "إنشاء"، ستعرض الأداة مجموعة من الصور المقترحة التي يمكن إضافتها مباشرة إلى المستند. يمكن للمستخدمين أيضاً اختيار نسب العرض (مربع، أفقي، عمودي) لتناسب تنسيق المستند.

بعد إضافة الصورة، يستطيع المستخدمون تعديلها بسهولة من خلال خيارات مثل استبدال الصورة أو تغيير موقعها داخل المستند. كما توفر الأداة إمكانية إضافة نص بديل للصورة لتحسين إمكانية الوصول إليها.







التقنيات الداعمة للأداة.. تقنية Imagen 3







الأداة الجديدة مدعومة بتقنية "Imagen 3" من جوجل، التي تتميز بتفاصيل أفضل وإضاءة غنية، مما يساعد في إنشاء صور أكثر دقة وجمالية مع تقليل التشويش البصري. وتشجع جوجل المستخدمين على تقديم ملاحظات حول الصور المولدة، خاصة في حال كانت غير دقيقة، لتحسين الأداة بشكل مستمر.

أقرأ أيضاً.. ميزة جديدة من "جوجل فوتوز" تسهل مشاركة الصور والتنقل بين الألبومات









مستقبل مستندات جوجل مع دمج الذكاء الاصطناعي



باختصار، أداة "توليد الصور" في مستندات جوجل تمثل إضافة هامة تساهم في تسهيل إنشاء المحتوى المرئي داخل المستندات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمنح المستخدمين تجربة أكثر تفاعلية واحترافية.