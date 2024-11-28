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معهد الشارقة للتراث يحتفل بعيد الاتحاد الـ53

جانب من الاحتفال
28 نوفمبر 2024 21:10

الشارقة (وام)

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احتفل معهد الشارقة للتراث، اليوم، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، بفعاليات متنوعة ومميزة في مقره بالمدينة الجامعية، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد وبمشاركة مديري الإدارات وموظفي المعهد، عاكساً التلاحم التاريخي الكبير بين القيادة والشعب، ويجسد التطور والازدهار الذي شهدته دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد في عام 1971.
وأعرب المشاركون في الاحتفالية عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أن هذا اليوم يمثل رمزاً للوحدة الوطنية وتجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة التي قادت وطننا الغالي نحو التميز في مختلف المجالات.
وانطلقت الاحتفالات مع عروض لفرق شعبية قدمت مجموعة من الأهازيج التراثية الممتزجة بألحان وطنية لتحتفل بالهوية الإماراتية بكل فخر واعتزاز، كما شملت عرضاً لفرقة الخيالة التي قدمت استعراضاً يعكس البراعة في فنون الفروسية التقليدية.
كما أقيمت ورشة يدوية لتعليم الحرف التقليدية الإماراتية، إضافة إلى تقديم مجموعة من المسابقات الثقافية.

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احتفالات عيد الاتحاد
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عبدالعزيز المسلم
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