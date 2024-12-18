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التعليم والمعرفة

«أمير الشعراء» يوثق مجريات اختيار متأهليه في 3 حلقات تسجيلية

«أمير الشعراء» يوثق مجريات اختيار متأهليه في 3 حلقات تسجيلية
18 ديسمبر 2024 22:39

أبوظبي (وام) وثق برنامج أمير الشعراء بموسمه الحادي عشر، عبر 3 حلقات تسجيلية، مجريات اختيار المتأهلين لحلقاته المباشرة، وذلك خلال المقابلات التي أجراها الشعراء على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو، في أكتوبر الماضي.وأكدت هيئة أبوظبي للتراث، الجهة المنتجة للبرنامج، في بيان صحفي اليوم، أن الحلقات التسجيلية قدمت أطلالة للمشاهد والمتابع على تفاصيل البرنامج لتبشّر بمنافسات ومحطات شعرية مليئة بالإثارة والحماسة للشعراء والمتابعين من خلال الحلقات المباشرة التي انطلقت منذ الخامس من الشهر الجاري.
وأظهرت الحلقات تفاصيل جديدة على صعيد الصورة، وآليات مبتكرة في تحديات المشاركين أمام اللجنة، مع ظهور اللجنة الاستشارية للبرنامج التي تتابع وتظهر للمشاهدين آراءها ونقاشاتها، وهي تحديثات تدل على تطور البرنامج، لا سيما بعد مرور 10 مواسم منه، بوصفه برنامجاً تلفزيونياً تأخذ الصورة فيه مساحة كبيرة. وبثت ضمن الحلقات التسجيلية، تقارير عن تجارب شعرية عربية، منها تجربة الشاعر السعودي الكبير محمد الثبيتي، والشاعر الإماراتي الراحل حمد خليفة بوشهاب، والشاعر المصري إبراهيم ناجي، وذلك في إطار سعي البرنامج لتسليط الضوء على أعلام الشعر العربي وإسهاماتهم في المشهد الأدبي. كما كشفت الحلقات عن حضور البرنامج ومكانته في الوسط الشعري، وهو ما يظهر من خلال نسب المشاركة من قبل الشعراء الطامحين إلى عرض تجاربهم على جمهور واسع من محبي الشعر والمتابعين.
 

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