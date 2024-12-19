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التعليم والمعرفة

20 دار نشر إماراتية تشارك في معرض جدة للكتاب 2024

20 دار نشر إماراتية تشارك في معرض جدة للكتاب 2024
19 ديسمبر 2024 18:18

جدة (وام)
شاركت أكثر من 20 دار نشر إماراتية في معرض جدة للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية في جدة سوبر دوم، ويستمر حتى 21 من ديسمبر الحالي بمشاركة أكثر من 1000 ناشر من 22 دولة.
وقدَّمت دور النشر الإماراتية إصدارات متميزة تُغطي طيفاً واسعاً من المجالات شملت الأدب والعلوم والمعرفة العامة وأدب الأطفال واليافعين والقصص المصورة ما جعلها محط اهتمام الجمهور من جميع الشرائح.
وأضفى حضور عدد من الكُتَّاب الإماراتيين فعاليات المعرض قيمة إضافية حيث وقَّعوا كتبهم في المنصة المخصصة لذلك ما أتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع قُرَّائهم.
وأجمعت دور النشر الإماراتية على أن معرض جدة للكتاب يُعد أحد أهم المعارض العربية من حيث الإقبال الجماهيري وتنوع الاهتمامات لا سيما في مجالات الرواية والتشويق والجريمة وتطوير الذات.
يُعد المعرض جزءاً من مبادرة «معارض الكتاب» إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، التي تهدف إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات في المملكة، وشمل المعرض هذا العام أكثر من 450 جناحاً قدمت كل ما هو جديد في عالم النشر إلى جانب برنامج ثقافي حافل بأكثر من 100 فعالية متنوعة.
وشملت الفعاليات محاضرات وندوات وورش عمل بإشراف 170 متخصصاً من داخل المملكة وخارجها إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال تضمنت أنشطة تعليمية وتفاعلية في الكتابة والتأليف وصناعة الرسوم المتحركة. يُذكر أن معرض جدة للكتاب هو ثالث معارض الكتاب التي تنظمها الهيئة خلال عام 2024 بعد معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض المدينة المنورة.

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