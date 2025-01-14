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فريق بحثي صيني ينجح في تطوير بطاريات فلز الليثيوم

فريق بحثي صيني ينجح في تطوير بطاريات فلز الليثيوم
14 يناير 2025 11:16

نجح فريق بحثي صيني في بناء الطور البيني المثالي للإلكتروليت الصلب على سطح أقطاب فلز الليثيوم، ومن المتوقع أن يوفر هذا الإنجاز تكنولوجيات رئيسية جديدة لتطوير وتصنيع الجيل التالي من بطاريات الليثيوم عالية الأداء، وقد يستخدم لتعزيز التقدم في مجالات مثل مركبات الطاقة الجديدة وتكامل التخزين الكهروضوئي.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، عن يان كه يو من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا قائد فريق البحث، الذي نشرت نتائجه في المجلة الأكاديمية "نيتشر"، قوله إن هذا الطور البيني يتميز بعزل إلكتروني قوي وموصلية أيونية ممتازة واستقرار كيميائي فائق، مما يعزز أداء وسلامة بطاريات فلز الليثيوم.

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وتعتبر بطاريات فلز الليثيوم واحدة من أكثر البطاريات الواعدة المرشحة للجيل القادم، بفضل قدرتها المحتملة على مضاعفة كثافة الطاقة مقارنة ببطاريات أيونات الليثيوم التقليدية.

ويسهم هذا الاكتشاف في توفير حل للتطبيقات واسعة النطاق لبطاريات فلز الليثيوم.

المصدر: وام
الليثيوم
الصين
بطاريات
بطاريات الليثيوم
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