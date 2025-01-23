إطلاق "إل كابيتان".. أسرع كمبيوتر فائق في العالم

تم إطلاق أسرع كمبيوتر فائق في العالم "إل كابيتان" رسميًا في مختبر لورانس ليفرمور الوطني (LLNL) في كاليفورنيا.





يتفوق هذا الكمبيوتر بقدرة أداء تصل إلى 2.746 إكسا-فلوبس، مما يجعله ثالث كمبيوتر في العالم يصل إلى سرعات الحوسبة الإكسا-مقياس.





تكلف بناء "إل كابيتان" 600 مليون دولار، ويُستخدم لتنفيذ مهام حساسة، بما في ذلك تأمين المخزون النووي الأميركي في غياب الاختبارات تحت الأرض، وهو ما تم حظره في عام 1992.





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كما سيتم تخصيص البحث بشكل أساسي للأمن القومي، بما في ذلك اكتشاف المواد، والفيزياء عالية الكثافة للطاقة، والبيانات النووية، وتصميم الأسلحة، بالإضافة إلى مهام حساسة أخرى.





تم بدء بناء الكمبيوتر في مايو 2023، وأصبح جاهزا للعمل في نوفمبر 2024، ليتم تدشينه رسميا في 9 يناير 2025.

حقق "إل كابيتان" أداءً استثنائيًا عند تحقيقه 1.742 إكسا-فلوبس في اختبار High-Performance Linpack (HPL)، وهو مقياس يستخدم لقياس سرعة الكمبيوترات الفائقة حول العالم. وهذا يجعله ثالث كمبيوتر على الإطلاق يصل إلى سرعات حوسبة إكسا-مقياس. وتصل قدرته القصوى إلى 2.746 إكسا-فلوبس.





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يتم قياس الأداء بوحدات العمليات الحسابية العائمة في الثانية "فلوبس" (FLOPS)، حيث تشير الإكسا-فلوبس إلى 1 كوينتيليون فلوبس (للتبسيط 1وبجانبها 18 صفرا!). بالمقارنة، تُنتج أجهزة الكمبيوتر المحمولة عادةً عدة مئات من جيجا-فلوبس (أي أنها أضعف بملايين المرات من الحاسوب الجديد).









يُعد الكمبيوتر "فرونتير" في مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي ثاني أسرع كمبيوتر في العالم حاليًا، حيث يحقق أداءً قياسيًا قدره 1.353 إكسا-فلوبس مع قدرة قصوى تصل إلى 2.056 إكسا-فلوبس.







تم تجهيز "إل كابيتان" بأكثر من 11 مليون وحدة معالجة ووحدات رسومات داخل 44,544 وحدة معالجة متسارعة من طراز AMD MI300A، التي تجمع بين معالجات AMD EPCY Genoa ووحدات معالجة الرسومات AMD CDNA3 وذاكرة حوسبة.