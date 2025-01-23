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التعليم والمعرفة

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحطم الأرقام القياسية.. إنفاق يتجاوز المليار دولار في 2024

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحطم الأرقام القياسية.. إنفاق يتجاوز المليار دولار في 2024
23 يناير 2025 10:07

شهدت التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نمواً هائلًا في الإنفاق الاستهلاكي خلال عام 2024، حيث تجاوز إجمالي الإنفاق عليها حاجز المليار دولار.


ووفقاً أبرزت لقراءة نشرها موقع  TechCrunch التقني حول لتقرير "حالة الأجهزة المحمولة" السنوي الصادر عن شركة Sensor Tower، التي استحوذت على Data.ai العام الماضي، بلغ الإنفاق الاستهلاكي العالمي على التطبيقات بشكل عام 150 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2023.

 

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تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقود السباق

 


التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت في طليعة هذا النمو، حيث ارتفع الإنفاق عليها بنسبة تزيد عن 200% على أساس سنوي، ليصل إلى ما يقارب 1.1 مليار دولار.

من أبرز هذه التطبيقات: شات جي بي تي، Gemini، Doubao من ByteDance، وغيرها.

التقرير أشار إلى أن استمرار هذا النمو بمعدلاته الحالية قد يؤدي إلى دخول فئة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أفضل عشر فئات من حيث الإنفاق الاستهلاكي خلال عام واحد فقط. وعلى الرغم من أن إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، مثل GPT-4o من أوبين إيه آي في الصيف الماضي، ساهم في رفع الإيرادات بشكل كبير خلال فترات معينة، إلا أن الطلب على هذه التطبيقات ظل مستقرا طوال العام.

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أبرز الأرقام والاتجاهات في التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعام 2024

 


في عام 2024، قضى المستخدمون ما يقرب من 7.7 مليار ساعة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتم تنزيل التطبيقات التي تذكر "الذكاء الاصطناعي" في وصفها حوالي 17 مليار مرة.

جدير بالذكر أن شات جي بي تي وحده تمكن من الوصول إلى 50 مليون مستخدم نشط شهريا بسرعة قياسية، متفوقًا على تطبيقات مثل Temu وDisney+ وYouTube Music.

 

 

 

أداء فئات التطبيقات الأخرى




على صعيد آخر، شهدت عدة فئات من التطبيقات تحركات ملحوظة خلال عام 2024. فعلى سبيل المثال، حققت التطبيقات المالية نموا مزدوج الرقم من حيث وقت الاستخدام، وبلغت تنزيلاتها حوالي 7.5 مليار مرة، بزيادة 8% عن عام 2023. كما برزت تطبيقات العملات المشفرة ودخلت قائمة أفضل 10 تطبيقات مالية من حيث التنزيلات.

أما تطبيقات البث، فقد شهدت انخفاضا طفيفا في مستوى التفاعل رغم تحقيقها نموا في الإيرادات وعدد التنزيلات. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت أربع ألعاب وتطبيق واحد من تجاوز حاجز المليار دولار في الإنفاق الاستهلاكي خلال العام.

التقرير الكامل متاح عبر موقع Sensor Tower، حيث يقدم تحليلات شاملة لمتجري iOS وGoogle Play، مع استثناء المتاجر الخارجية في بعض المناطق مثل الصين. هذا التقرير يبرز الأهمية المتزايدة للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوجه المتسارع نحو اعتمادها على نطاق واسع عالميًا.

 

إسلام العبادي(أبوظبي)

تشات جي بي تي
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