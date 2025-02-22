"Grok 3" يُذهل العالم.. يفكر مثل البشر ويتفوق في التحديات المنطقية

كشفت شركة xAI عن نموذجها الجديد Grok 3، مصحوبًا بقدرات جديدة مثل تحليل الصور وتحسين الإجابات على الأسئلة.





وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة XAI للذكاء الاصطناعي، إن نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3 هو الأذكى، ويفكر بطريقة تحاكي البشر.

أوضح أن Grok 3 يمكنه ممارسة الألعاب الإلكترونية، واستعرض على الهواء تجربة لقيام النموذج بلعب لعبة "المكعبات"، حيث قام النموذج بتركيب النموذج في المكان المخصص له حسب اللون.









كذلك قام ماسك بتوجيه سؤال للنموذج حول كيفية وضع مخطط للسفر للمريخ والعودة مرة أخرى، وتمكن النموذج من إنجاز المهمة خلال 114 ثانية فقط.

ووفقاً لموقع "تك كرنش" اعتمدت الشركة على مركز بيانات ضخم مزود بحوالي 200,000 وحدة معالجة رسومات (GPU) لتطوير Grok 3. وفقًا لإيلون ماسك، مالك xAI، فإن هذا المشروع استخدم "10 مرات" أكثر من قدرة المعالجة الحاسوبية مقارنة بالنسخة السابقة، Grok 2، مع توسيع قاعدة البيانات التي تشمل على ما يبدو معلومات من الملفات القانونية.





وقال ماسك إن Grok 3 هو "ذكاء اصطناعي يسعى إلى الحقيقة إلى أقصى حد".

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حلول متنوعة لاحتياجات مختلفة





يشمل إطلاق Grok 3 مجموعة من النماذج المصممة لتلبية احتياجات متنوعة. على سبيل المثال، يركز Grok 3 mini على تسريع أوقات الاستجابة على حساب دقة الإجابة التامة. ومع ذلك، ما يميز الإصدار هو النماذج الجديدة التي تركز على التفكير المنطقي.





تسمى هذه النماذج بـ Grok 3 Reasoning وGrok 3 mini Reasoning، حيث تهدف إلى تقليد العمليات العقلية البشرية من خلال "التفكير" في حل المشكلات. هذه النماذج، التي تُشبه إلى حد كبير نماذج مثل o3-mini من OpenAI وR1 من DeepSeek، تحاول التحقق من صحة إجاباتها، مما يقلل من احتمالية الأخطاء.





نتائج الأداء القياسية



تؤكد xAI أن Grok 3 يتفوق على GPT-4 من OpenAI في بعض الاختبارات القياسية، مثل AIME وGPQA، التي تقيم كفاءة النموذج في معالجة المشكلات المعقدة عبر الرياضيات، الفيزياء، الأحياء، والكيمياء.

يحقق الإصدار الأولي من Grok 3 أيضًا أداءً رائدًا على منصة Chatbot Arena، التي تسمح للمستخدمين بمقارنة نماذج الذكاء الاصطناعي وتصنيف نتائجها. النموذج هو الأول الذي يتجاوز علامة 1400 على هذه المنصة.

تطبيق DeepSearch وميزات جديدة







تستخدم نماذج Grok 3 الجديدة لتطوير ميزة في تطبيق Grok تسمى DeepSearch. هذه الميزة تعتمد على نماذج Grok لمسح الإنترنت ومنصة ماسك الاجتماعية، X، للبحث عن المعلومات ذات الصلة قبل تجميع ملخص تفصيلي للإجابة على استفسارات المستخدمين.







الوصول إلى Grok 3 والمخططات المستقبلية







يمكن للمشتركين في X في فئة Premium+ الذين يدفعون 50 دولارًا شهريًا الوصول إلى أحدث الميزات. كما أطلقت xAI خطة اشتراك جديدة باسم SuperGrok، والتي من المتوقع أن تتراوح أسعارها بين 30 دولارًا شهريًا أو 300 دولار سنويًا. سيستفيد المشتركون في SuperGrok من قدرات تفكير محسّنة، وزيادة في استفسارات DeepSearch، بالإضافة إلى ميزات توليد الصور غير المحدودة.









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بإطلاق Grok 3، تواصل xAI و ماسك دفع حدود التكنولوجيا للأمام، في الوقت الذي قد تثير فيه المناقشات حول الانحياز، الشفافية، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

في ظل منافسة شرسة من شركات مثل OpenAI وGoogle وDeepSeek، ستعتمد نجاحات Grok 3 على قدرة النموذج على موازنة الدقة، الطلب من المستخدمين، والمسؤولية المجتمعية.





إسلام العبادي (أبوظبي)