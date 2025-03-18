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التعليم والمعرفة

"روبلوكس" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء رسوم ثلاثية الأبعاد

"روبلوكس" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء رسوم ثلاثية الأبعاد
18 مارس 2025 14:47

أعلنت شركة روبلوكس عن إطلاق نموذجها الجديد والمفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي، "Cube 3D"، الذي يمكنه توليد رسوم ثلاثية الأبعاد بكفاءة عالية.
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ما هو نموذج Cube 3D؟
شركة "روبلوكس"، التي تدير منصة لتطوير ألعاب الفيديو ومنتجات أخرى، أعلنت عن إطلاق "Cube 3D" وهو النسخة الأولى من نموذجها للذكاء الاصطناعي لإنشاء رسوم ثلاثية الأبعاد للأشياء. يهدف هذا النموذج إلى تمكين المطورين من استكشاف اتجاهات إبداعية جديدة بسرعة، مما يعزز إنتاجيتهم ويساعدهم في اتخاذ قرارات سريعة حول التصاميم التي يرغبون في تطويرها. 
أُعلن عن "Cube 3D" العام الماضي في مؤتمر روبلوكس السنوي للمطورين، وتقدم الشركة عرضًا تجريبيًا للنموذج في مؤتمر مطوري الألعاب (GDC)،بحسب  تقرير لموقع"TechCrunch".

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كيف يعمل النموذج؟
يتيح "Cube 3D" إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد للأشياء، بنقرة واحدة. على سبيل المثال، "إنشاء سيارة سباق برتقالية بخطوط سوداء".

وتتيح النسخة مفتوحة المصدر من النموذج لأي شخص تخصيص النموذج، أو إنشاء مكونات إضافية، أو تدريبه باستخدام مجموعات بياناته الخاصة لتناسب احتياجاته.

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وفي المستقبل، سيكون بإمكان "Cube 3D" توليد أشكال باستخدام الصور كمدخلات أيضًا.

وقالت الشركة: "سيصبح في النهاية نموذجًا متعدد الوسائط، يتم تدريبه على النصوص، والصور، والفيديو، وأنواع أخرى من المدخلات".

يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل عملية إنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد على منصة روبلوكس، مما يفتح المجال أمام مجموعة أوسع من المطورين والمبدعين لتقديم تجارب جديدة ومبتكرة.
لمياء الصديق (أبوظبي)



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