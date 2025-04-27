تطبيق لـ"انستجرام" يتصدر التنزيلات عالمياً ويخطف الأضواء

أبوظبي (الاتحاد)

خطف تطبيق Edits من انستجرام الأضواء محققًا أكثر من 7 ملايين عملية تنزيل خلال أسبوعه الأول، متجاوزًا بذلك تطبيق CapCut الشهير المملوك لشركة بايت دانس ليشعل السباق في تطبيقات تحرير الفيديو.

سجّل تطبيق Edits نحو 701.900 عملية تنزيل على أجهزة iOS خلال أول يومين من إطلاقه فقط، وهو ما يفوق بنحو 37 مرة عدد تنزيلات CapCut في الفترة ذاتها. بحسب بيانات "Appfigures".

بحسب موقع "تك كرانش"، وصل إجمالي التنزيلات إلى 7.1 مليون عملية تحميل، منها 1.2 مليون عبر أجهزة iOS و5.9 مليون عبر أجهزة أندرويد.. وذلك على صعيد جميع المنصات.



تهدف ميتا من خلال إطلاق Edits إلى دفع صنّاع المحتوى لاستخدامه بدلًا من "CapCut" في جميع محتواهم القصير.

وقد أوضحت إنستجرام أن التطبيق لا يقتصر على إنتاج الفيديوهات لمنصات ميتا مثل إنستجرام وفيسبوك، بل يمكن استخدامه لإنشاء محتوى لأي منصة- في إشارة إلى المنافسين مثل تيك توك ويوتيوب.