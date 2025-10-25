الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«معهد الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة تشيجيانغ الصينية

«معهد الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة تشيجيانغ الصينية
25 أكتوبر 2025 23:16

هانزو- الصين (وام)
زار وفد معهد الشارقة للتراث، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، جامعة تشيجيانغ للعلوم والتجارة في مدينة هانزو الصينية، والتقى البروفيسورة ماو تشيوهونغ، نائبة رئيس الجامعة، وعدداً من أعضاء كلية اللغات الشرقية والفلسفة، في إطار الشراكة الأكاديمية الممتدة منذ 2016، والتي تهدف إلى دعم مركز اللغة العربية وتطوير برامجه التعليمية.
كان المعهد قد قدم دعماً أكاديمياً وثقافياً متواصلاً لجامعة تشيجيانغ على مدى تسعة أعوام، تمثّل في تزويد مكتبتها بعشرات الإصدارات المتخصصة في التراث والثقافة العربية، ما جعلها مرجعاً مهماً للدارسين في مجالات اللغة العربية والعلوم الإنسانية.
 وأعرب أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، عن تقديرهم لدور المعهد في إثراء المحتوى العربي داخل المؤسسات التعليمية الصينية، مثمنين إسهاماته في تمكين مركز اللغة العربية، والتبادل الثقافي الإماراتي - الصيني منذ تأسيسه عام 2017.
أهمية التعاون
أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أهمية التعاون الأكاديمي مع جامعة تشيجيانغ، مشيراً إلى أن المعهد يطرح ضمن برامجه التعليمية مساقات في اللغة الصينية بالتعاون مع أساتذة من الجامعة في إطار تبادل الخبرات، وتعميق التواصل اللغوي والثقافي بين الشعبين. ونوه بأن الجانبين يعملان على توسيع مجالات التعاون لتشمل البحث العلمي وتدريب الكوادر وتوثيق التراث غير المادي، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لصون التراث، وتطوير الدراسات المتخصصة.
ويشغل الدكتور عبدالعزيز المسلم منذ 2016 صفة «أستاذ زائر» في جامعة تشيجيانغ، وتمت ترقيته إلى درجة أستاذ مشارك قبل ثلاث سنوات؛ تقديراً لمكانته الأكاديمية وإسهاماته في تطوير الدراسات التراثية، وشارك في عدد من البرامج البحثية داخل الجامعة، منها مشاريع في الترجمة وثقافة الشاي والتبادل الثقافي بين الإمارات والصين.
منصة فاعلة
يُعد «مركز اللغة العربية والتبادل الثقافي الصيني - الإماراتي» ثمرة تعاون بين المعهد والجامعة، ويشكّل منصة فاعلة للحوار والتقارب الحضاري بين البلدين، من خلال تنظيم فعاليات سنوية، مثل: «أسبوع الثقافة الصينية في الشارقة»، ودورات متبادلة في اللغتين العربية والصينية، ما يعكس نموذجاً رائداً للتعاون الثقافي بين مؤسستين تربطهما رؤية مشتركة،  لتعزيز الجسور المعرفية بين الحضارتين العربية والصينية.

أخبار ذات صلة
ترامب: واثق من التوصل إلى "اتفاق شامل" مع الرئيس الصيني
الصين: زلزال يهز منطقة متاخمة لكوريا الشمالية
معهد الشارقة للتراث
التعاون الأكاديمي
الصين
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©