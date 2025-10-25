«معهد الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة تشيجيانغ الصينية

هانزو- الصين (وام)

زار وفد معهد الشارقة للتراث، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، جامعة تشيجيانغ للعلوم والتجارة في مدينة هانزو الصينية، والتقى البروفيسورة ماو تشيوهونغ، نائبة رئيس الجامعة، وعدداً من أعضاء كلية اللغات الشرقية والفلسفة، في إطار الشراكة الأكاديمية الممتدة منذ 2016، والتي تهدف إلى دعم مركز اللغة العربية وتطوير برامجه التعليمية.

كان المعهد قد قدم دعماً أكاديمياً وثقافياً متواصلاً لجامعة تشيجيانغ على مدى تسعة أعوام، تمثّل في تزويد مكتبتها بعشرات الإصدارات المتخصصة في التراث والثقافة العربية، ما جعلها مرجعاً مهماً للدارسين في مجالات اللغة العربية والعلوم الإنسانية.

وأعرب أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، عن تقديرهم لدور المعهد في إثراء المحتوى العربي داخل المؤسسات التعليمية الصينية، مثمنين إسهاماته في تمكين مركز اللغة العربية، والتبادل الثقافي الإماراتي - الصيني منذ تأسيسه عام 2017.

أهمية التعاون

أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أهمية التعاون الأكاديمي مع جامعة تشيجيانغ، مشيراً إلى أن المعهد يطرح ضمن برامجه التعليمية مساقات في اللغة الصينية بالتعاون مع أساتذة من الجامعة في إطار تبادل الخبرات، وتعميق التواصل اللغوي والثقافي بين الشعبين. ونوه بأن الجانبين يعملان على توسيع مجالات التعاون لتشمل البحث العلمي وتدريب الكوادر وتوثيق التراث غير المادي، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لصون التراث، وتطوير الدراسات المتخصصة.

ويشغل الدكتور عبدالعزيز المسلم منذ 2016 صفة «أستاذ زائر» في جامعة تشيجيانغ، وتمت ترقيته إلى درجة أستاذ مشارك قبل ثلاث سنوات؛ تقديراً لمكانته الأكاديمية وإسهاماته في تطوير الدراسات التراثية، وشارك في عدد من البرامج البحثية داخل الجامعة، منها مشاريع في الترجمة وثقافة الشاي والتبادل الثقافي بين الإمارات والصين.

منصة فاعلة

يُعد «مركز اللغة العربية والتبادل الثقافي الصيني - الإماراتي» ثمرة تعاون بين المعهد والجامعة، ويشكّل منصة فاعلة للحوار والتقارب الحضاري بين البلدين، من خلال تنظيم فعاليات سنوية، مثل: «أسبوع الثقافة الصينية في الشارقة»، ودورات متبادلة في اللغتين العربية والصينية، ما يعكس نموذجاً رائداً للتعاون الثقافي بين مؤسستين تربطهما رؤية مشتركة، لتعزيز الجسور المعرفية بين الحضارتين العربية والصينية.