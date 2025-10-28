«ربع قرن» تطلق فعاليات موسمها للآداب والفنون بنسخته الثانية

الشارقة (وام)

أطلقت «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، فعاليات موسمها للآداب والفنون بنسخته الثانية، ويستمر حتى 3 نوفمبر المقبل بهدف إلقاء الضوء على إبداعات منتسبي مؤسساتها «أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات»، إلى جانب مراكزها التخصصية في الموسيقى والمسرح وفنون العرض وذلك في مختلف فنون التعبير الأدبية والفنية.يمتاز الموسم بتنوعه وتكامل فعالياته إذ يضم معرضاً فنياً تشكيلياً بعنوان «عوالم الفنون بين الحرفة والخيال»، الذي يجسّد حواراً بين الأجيال عبر ثلاثة محاور رئيسة: هي «من الخام إلى الخيال» الذي يجسد ابتكارات المنتسبين بخامات متعددة لتصبح المادة لغة للتعبير، ومحور «الذاكرة والهوية» التي تستلهم التراث الإماراتي من البيوت القديمة إلى الرموز البحرية والشخصيات القيادية، لتجسّد العلاقة بين الحاضر والجذور الثقافية.

فيما يحمل المحور الثالث عنوان «عوالم تتخطى الواقع»، مجسداً قدرة الفن والتكنولوجيا على تحويل الخيال إلى تجارب بصرية نابضة بالمعنى والإبداع.

ويضم معرض الصور إبداعات المنتسبين من أعمال برنامجي«عدسة العالم الموازي» و«خيال AI» التي حولوا فيها القصص المكتوبة إلى صور رقمية وإبداع تصاميم جديدة لأغلفة كتب، لتصبح الأعمال الفنية نافذة تُطل على خيالهم وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى لغة بصرية مبتكرة.

ويشمل الموسم أيضا فنون الشعر والأدب ومشاهد تمثيلية وعروضا مسرحية وتحدي الأمثال الشعبية، إلى جانب فقرات أخرى مصاحبة تتنوع بين الحكواتي وجولة في كتاب ومنصة قارئ القرن ومشروع قصة في زجاجة.

ويضم الموسم عروضاً لإبداعات منتسبي مركز ربع قرن للموسيقى في العزف الفردي والجماعي، لأشهر المقطوعات الموسيقية العربية والعالمية، فضلاً عن إلقاء الضوء على مواهب منتسبي مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض في عمل مسرحي يحمل عنوان «الحقيبة».

ويقدم الموسم مجموعة من الأفلام السينمائية المميزة التي تُعد نتاجاً لبرامج الفنون السينمائية التي تقدم على مدار العام، وتشكّل فرصة مثالية للتعرف على المهارات المتنوعة التي اكتسبها المنتسبون من تأليف وتمثيل وتصوير ومونتاج إضافة إلى الإخراج وتحريك الرسوم وفنون الإضاءة والهندسة الصوتية.

تشمل مواقع إقامة فعاليات الموسم كلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة ومركز الرحمانية التجاري ومركز «زيرو 6»، إلى جانب منطقة الجادة ومركز خورفكان الثقافي ومكتبة خورفكان ومركز ربع قرن للموسيقى والممشى وسوق شرق وسان كافيه، لتقديم تجارب إبداعية فنية شاملة تغطي مختلف فضاءات الإمارة.