السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تستقبل وفداً فرنسياً لبحث التعاون الثقافي

مكتبة محمد بن راشد تستقبل وفداً فرنسياً لبحث التعاون الثقافي
14 نوفمبر 2025 17:26

دبي (الاتحاد)
استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً فرنسياً يضم ممثلين عن السفارة الفرنسية في دولة الإمارات، والمعهد الفرنسي، وعدداً من المؤسسات والشركات العاملة في مجالات الفنون البصرية، والصناعات الإبداعية والثقافية، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى الاطلاع على برامج المكتبة ومناقشة فرص التعاون في مشاريع ثقافية مشتركة.
وكان في مقدمة مستقبلي الوفد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة المكتبة.
وضمّ الوفد الفرنسي ممثلين عن مؤسسات تعمل في مجالات الفنون البصرية والسمعية، والتقنيات الرقمية لتطوير المحتوى الثقافي، إلى جانب شركات متخصّصة في تصميم أساليب عرض مبتكرة للمقتنيات والأعمال الفنية، وإنتاج المواد التعليمية البصرية، وصياغة التجارب الثقافية التي تدمج الوسائط المتعددة في المتاحف والصالات الفنية، إضافة إلى الأعمال الوثائقية والمحتوى الفني الموجه للجمهور.
وتناول اللقاء التطورات المتسارعة في قطاع الثقافة بدولة الإمارات، وما رسّخته دبي من حضور فاعل عبر بنية ثقافية متكاملة تشمل المتاحف الحديثة، والمكتبات الذكية، والمبادرات التي تحتفي بمختلف أشكال الفن.

أخبار ذات صلة
مبابي يغيب عن فرنسا أمام أذربيجان للإصابة
مكتبة محمد بن راشد تفتح خزائنها في «آيكوم دبي 2025»

واستهل معالي محمد أحمد المر، حديثه بالدور التاريخي للثقافة الفرنسية في صياغة ملامح الفكر والفن العالمي، بدءاً من إرث المتاحف والمؤسسات الثقافية الكبرى، مثل متحف اللوفر والمكتبة الوطنية في باريس، ومراكز البحث والحفظ الفني، مروراً بالحركات الفنية التي أعادت تعريف الجمال والتمثيل البصري، وصولاً إلى التجارب المعاصرة في الصناعات السمعية البصرية والتقنيات الرقمية.
وأكد معاليه أن الشراكة الثقافية بين دولة الإمارات وفرنسا تمثل نموذجاً ملهماً في المنطقة، وتجسّده مؤسسات مثل متحف اللوفر وجامعة السوربون في أبوظبي. 
واختتم اللقاء بجولة للوفد الفرنسي في معرض «ذخائر المكتبة»، حيث اطلع الضيوف على مقتنيات نادرة، منها نسخ من القرآن الكريم، ومجلدات تاريخية، وكتب مطبوعة في أقدم مطابع الشرق والغرب، وخرائط توثق رحلة الاكتشافات العالمية.
وأعرب الوفد الفرنسي عن إعجابهم بما تقدمه المكتبة من تصميم معماري رائع، وخدمات ذكية، وتجربة معرفية متكاملة.

مكتبة محمد بن راشد
فرنسا
التعاون الثقافي
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©