ويل سميث في «الشارقة للكتاب»: الكتابة غيرت مجرى حياتي

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التقى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بالممثل الأميركي ويل سميث في جلسة حوارية حملت عنوان «قوة السرد القصصي»، استعرض خلالها سميث في القاعة الرئيسية للمعرض التي امتلأت بالجمهور، رحلته الفنية، وفصولاً من حياته الشخصية.

في مستهل الجلسة، شارك ويل سميث جمهور القاعة لحظة شخصية مؤثرة، متحدثاً عن لقائه مع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي قبل انطلاق الجلسة وإهدائها له كتابها «أخبروهم أنها هنا.. بحثاً عن ملكة مليحة»، موضحاً أن طريقة تناول الشيخة بدور للأحلام والرؤى في كتابها أثّرت فيه بعمق، حتى أنه شعر بتقاطع هذه الرؤى مع مشروع كتابٍ كان يعمل عليه سراً منذ فترة طويلة. وقال سميث: «الأشياء التي شاركتها مع العالم تمثل فقط حوالي 10% مما يحدث داخلياً. لم أكن شجاعاً بما يكفي لأقول إن لديّ أحلاماً ورؤى، لكنني الآن سأحاول إيجاد الشجاعة للتعبير الكامل عمّا يجري هنا في داخلي»، مؤكداً أهمية الحفاظ على الثقافة والخيال والغريزة الإنسانية للبحث عن المعنى من خلال الحكاية.

تطرق سميث في حواره مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، للحديث حول تطور المشهد الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط والإمكانات الإبداعية الهائلة فيها، مشيراً إلى أنها واحدة من المناطق القليلة في العالم التي تمتلك إرثاً سردياً يمتد لآلاف السنين، والذي لم يُستثمر بعد على المستوى العالمي. وقدم سميث مقاربة لظهور السرد القصصي العالمي للأميركيين من أصول أفريقية، مشدداً على أن الأفكار العالمية تتجاوز العرق واللون والثقافة.

وتناول سميث أهمية استمرار التواصل مع جماهير من الأعمار كافة ومواكبة تطلعاتهم واكتساب ثقتهم، مشيراً إلى أن ذلك لا يحدث مصادفة، بل بتناول تجارب يمر بها الجميع، وبالبحث عن الجزء من القصة الذي يفهمه الجميع والذي يُكتب بلغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، وهي لغة السرد القصصي.

وأكد سميث أن السرد القصصي هو الجوهر الذي ينظم العقل ويشكل تجربتنا في الحياة، باعتباره ليس مجرد أداة للترفيه، بل طريقة طبيعية يعمل بها العقل لفهم العالم والتفاعل معه، موضحاً أن القصص، سواء كانت واقعية أو خيالية، تمنحنا القدرة على التعاطف، وتساعدنا على فهم تجارب الآخرين وتاريخهم، وتعلمنا كيفية مواجهة التحديات.

وأشار كذلك إلى أن التجربة الأدبية والسينمائية منذ الطفولة كانت حاسمة في تشكيل وعيه، حيث تركت أفلام مثل «حرب النجوم» انطباعاً عميقاً على مخيلته، وجعلته يدرك قدرة السرد على تحويل العقل والقلب، كما ربط سميث بين السرد الشعبي وفهم الثقافة الإنسانية، معتبراً أن القصص المشتركة عبر الثقافات هي الطريقة التي يتواصل بها البشر، ويعبرون عن مخاوفهم وطموحاتهم، ويعيدون صياغة خبراتهم الشخصية بطريقة تعليمية وعاطفية في آن واحد.

وتطرق سميث للحديث عن دور المعاناة والصعوبات في تشكيل الشخصية والنجاح، مؤكداً أن القصص القوية تعلمنا أن النمو الحقيقي لا يتحقق دون تحديات، قائلاً: «يجب على المرء أن يكون مستعداً للمعاناة مهما كلف الأمر لتحقيق حلمه، الصعوبات هي التي تصنع الشخص الذي نطمح إلى أن نكونه».

وركز سميث على مسألة الصدق مع الذات كعنصر أساسي لفهم الآخرين وبناء التعاطف الحقيقي، موضحاً أن عملية سرد القصص الشخصية تمنح الإنسان فرصة لاكتشاف نفسه بعمق، قائلاً: «تأليفي لكتاب عن سيرتي الذاتية كانت واحدة من أكثر التجارب تحويلاً في حياتي، فقد جعلتني أعرف نفسي بصدق، وأواجه الفارق بين من أنا فعلاً وبين الصورة التي كنت أتصورها عن نفسي»، وأشار إلى أن عملية الكتابة وسيلة لفهم كيفية تأثير الأفكار والأوهام السابقة على حكمنا على الآخرين وعلاقاتنا معهم.