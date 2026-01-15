الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أول إجلاء طبي من المدار.. ناسا تعيد 4 رواد فضاء إلى الأرض

15 يناير 2026 08:36

غادر رائد فضاء بحاجة إلى رعاية طبية محطة الفضاء الدولية، برفقة ثلاثة من زملائه، الأربعاء، في أول عملية إجلاء طبي تنفذها وكالة ناسا.
ويستهدف الرواد الأربعة العائدون، من الولايات المتحدة وروسيا واليابان، الهبوط في مياه المحيط الهادئ قرب مدينة سان دييجو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، على متن مركبة تابعة لشركة سبيس إكس.

ويؤدي هذا القرار إلى تقليص مهمتهم بأكثر من شهر. وقالت رائدة الفضاء في ناسا زينا كاردمان قبل رحلة العودة: "توقيت مغادرتنا غير متوقع"، مضيفة: "لكن ما لم يكن مفاجئاً بالنسبة لي هو مدى تماسك هذا الطاقم كعائلة واحدة لمساعدة بعضهم البعض والاعتناء ببعضهم". ورفض مسؤولون الكشف عن هوية رائد الفضاء الذي احتاج إلى الرعاية الطبية الأسبوع الماضي، كما امتنعوا عن الإفصاح عن طبيعة المشكلات الصحية.

المصدر: وكالات
الفضاء
ناسا
