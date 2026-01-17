الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
تشات "جي بي تي" يدخل عصر الإعلانات داخل المحادثات لأول مرة

تشات "جي بي تي" يدخل عصر الإعلانات داخل المحادثات لأول مرة
17 يناير 2026 12:06

تستعد شركة "أوبن إيه آي" لإدخال الإعلانات الموجهة إلى منصة تشات"جي بي تي"، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في نموذج أعمال الشركة، التي تُقدَّر قيمتها السوقية بنحو 500 مليار دولار، ضمن جهودها لإيجاد مصادر مستدامة للإيرادات.

إعلانات محدودة لمستخدمي النسخ المجانية


وأعلنت "أوبن إيه آي"، أنها ستبدأ اختبار عرض إعلانات محدودة في الولايات المتحدة لمستخدمي النسخة المجانية وخطة Go، وهو الاشتراك الجديد الذي أُطلق عالمياً بسعر 8 دولارات شهرياً.

وفي المقابل، أكدت الشركة أن الاشتراكات المدفوعة الأعلى، Plus وPro وBusiness وEnterprise، ستظل خالية تماماً من الإعلانات في الوقت الحالي.

اقرأ ايضاً.. "تشات جي بي تي" يلغي الميزة التي أزعجت المستخدمين

 

 

أين ستظهر الإعلانات؟


بحسب "أوبن إيه آي"، ستظهر الإعلانات أسفل المحادثات داخل تشات"جي بي تي"، وستكون مرتبطة بموضوع النقاش مع المستخدم.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" سيتمتع المستخدمون بعدة أدوات تحكم، بما في ذلك القدرة على إخفاء الإعلانات أو تجاهلها، والاطلاع على سبب عرض إعلان معين، وإيقاف تخصيص الإعلانات.

كما تعهّدت الشركة بعدم عرض أي إعلانات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.


استقلالية الإجابات وحماية الخصوصية

 

طمأنت "أوبن إيه آي" المستخدمين بأن تشات"جي بي تي" سيحافظ على استقلالية الإجابات، أي أن الإعلانات لن تؤثر على محتوى الردود.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تشات جي بي تي
أوبن أيه آي
