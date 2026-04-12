موزة الكتبي تكشف الذات بـ «أسرار في زوايا النسيان»

محمد عبدالسميع (أبوظبي)



تقرأ رواية الكاتبة الإماراتية موزة سلطان الكتبي، الماضي بعين فلسفية تجعلنا نقف عند إرهاصات ذلك الماضي، الذي لا يتجلى اليوم فقط للحنين أو الاستذكار فحسب، بل ليندمج مع فكر الكاتبة والمتلقي، ويتخلل أسئلتنا في الراهن، كمتغير دخل على حالة من السكون، فاستفز فيها الكثير من النقاط التي لا نفطن إليها، أو نحن بحاجة إلى من يجعلها تصحو فينا لمحاكمتنا على أكثر من صعيد ذاتي وإنساني في هذه الحياة.

لا نستدعي رواية «أسرار في زوايا النسيان» لمجرد الاستذكار، بل لنتكئ عليها، ونمنح ذواتنا سنداً يُبقينا في حالة من الحياة. إننا نتعمد استحضار هذا المتغير من زوايا كان ينبغي ألا تبقى أسيرة أسرارها، حتى لا تمضي حياتنا في اضطراب مبهم. فنحن بحاجة إلى من يعيد ترتيب فوضانا الداخلية، لنتمكن من قراءة ذواتنا قراءة جديدة أكثر عمقاً وصدقاً. ومن عنوان الرواية، تحث الكتبي قارئها على أن يتنبه إلى حاضره ومستقبله، باستدعاء الماضي وأسراره التي تبعث فينا الحياة، معربة عن حزنها لأن تسرق منا هذه الحياة، في حين أننا يمكن أن نسلط الكثير من الضوء على هويتنا.

جاءت عبارات الكتاب ومستخلصاته ذكية، وتحمل الكثير من التأويلات لصالح الإنسان أولاً وأخيراً، حيث تدمج الكاتبة الذاتي العاطفي بالإنساني، بالحلول التي يمكن استشفافها من هذه العبارات والتساؤلات، وما تتضمنه في معنى الثقة والشك والكمال والنقصان والصمت والتأمل.