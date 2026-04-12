الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

موزة الكتبي تكشف الذات بـ «أسرار في زوايا النسيان»

13 ابريل 2026 01:08

محمد عبدالسميع (أبوظبي)

تقرأ رواية الكاتبة الإماراتية موزة سلطان الكتبي، الماضي بعين فلسفية تجعلنا نقف عند إرهاصات ذلك الماضي، الذي لا يتجلى اليوم فقط للحنين أو الاستذكار فحسب، بل ليندمج مع فكر الكاتبة والمتلقي، ويتخلل أسئلتنا في الراهن، كمتغير دخل على حالة من السكون، فاستفز فيها الكثير من النقاط التي لا نفطن إليها، أو نحن بحاجة إلى من يجعلها تصحو فينا لمحاكمتنا على أكثر من صعيد ذاتي وإنساني في هذه الحياة.
 لا نستدعي رواية «أسرار في زوايا النسيان» لمجرد الاستذكار، بل لنتكئ عليها، ونمنح ذواتنا سنداً يُبقينا في حالة من الحياة. إننا نتعمد استحضار هذا المتغير من زوايا كان ينبغي ألا تبقى أسيرة أسرارها، حتى لا تمضي حياتنا في اضطراب مبهم. فنحن بحاجة إلى من يعيد ترتيب فوضانا الداخلية، لنتمكن من قراءة ذواتنا قراءة جديدة أكثر عمقاً وصدقاً.  ومن عنوان الرواية، تحث الكتبي قارئها على أن يتنبه إلى حاضره ومستقبله، باستدعاء الماضي وأسراره التي تبعث فينا الحياة، معربة عن حزنها لأن تسرق منا هذه الحياة، في حين أننا يمكن أن نسلط الكثير من الضوء على هويتنا.
 جاءت عبارات الكتاب ومستخلصاته ذكية، وتحمل الكثير من التأويلات لصالح الإنسان أولاً وأخيراً، حيث تدمج الكاتبة الذاتي العاطفي بالإنساني، بالحلول التي يمكن استشفافها من هذه العبارات والتساؤلات، وما تتضمنه في معنى الثقة والشك والكمال والنقصان والصمت والتأمل.

أخبار ذات صلة
الإمارات الأولى في 10 مؤشرات تنافسية في القطاع الصحي على مستوى العالم
نهيان بن مبارك: فخورون بالإمارات وقيادتها ونعتزّ بوحدتنا وتلاحمنا
أبوظبي
الفلسفة
الثقافة
الإمارات
موزة الكتبي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
الرئيس الأميركي يلوح لوسائل الإعلام بعد نزوله من طائرة الرئاسة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران في مضيق هرمز
13 ابريل 2026
سفينة في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي
13 ابريل 2026
جندي باكستاني يراقب جسراً مغلقاً بعد محادثات السلام الأميركية الإيرانية في إسلام آباد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات لأميركا وإيران للالتزام بوقف إطلاق النار
13 ابريل 2026
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة في «الإحصاء الفلسطيني» لـ «الاتحاد»: أطفال غزة يواجهون انهياراً كاملاً في مقومات النمو
13 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©