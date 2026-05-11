مجلّة مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة تَقرأ «سلطان التّواريخ» وتَطرح سؤالاً عن «الثّراء اللّغويّ»

الشارقة (الاتحاد)

أصدر مجْمع اللّغة العربيّة بالشّارقة العدد الحادي والعشرين من مجلّته الشّهريّة، متضمِّناً باقة متنوِّعة من الدّراسات والقراءات الّتي تعالِج قضايا اللّغة العربيّة وتبحث في أبعادها المعرفيّة والثّقافيّة والتّاريخيّة، وتجمع بين الطّرْح العِلميّ المتخصِّص والموادّ المعرفيّة المبسَّطة. وأفرَد العدد قراءةً لموسوعة «سُلطان التَّواريخ» لصاحب السُّموّ الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمَّد القاسميّ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة، حفظه الله، بوصْفها عملاً توثيقيّاً يَرصد تاريخَ عُمان عبر تحليل مسارات الاسْتيطان والتّحوُّلات السّياسيّة والاجتماعيّة، مع اعتماد منهج دقيق في تتبُّع الوقائع وربْطها بسياقاتها استناداً إلى الوثائق والشّواهد، بما يمنحها قيمة علميّة راسخة ويجعلها مرجعاً نوعيًّا في مجالها.

وبقلم الدّكتور امحمَّد صافي المستغانميّ، الأمين العامّ للمجْمع، قدّمَت افتتاحيّة العدد تحت عنوان: «كيف أحقِّق الثّراء اللّغويّ وأشبعُ المعنى؟»، قراءةً فكريّة انطلقَت من موقع اللّغة العربيّة في سياقها المعاصِر، وأجابت عن أسئلة تتعلَّق بحضورها في ميادين المعرفة والثّقافة، وطرحَت تصوُّراً متماسِكاً لدَورها لغةً قادرةً على مواكَبة التحوُّلات، وأكَّدت أنّ التّمكُّن من البيان القرآنيّ يعزِّز الملَكة اللّغويّة ويمنح المتعلِّم قدْرة عالية على التّعبير.

إندونيسيا بين الماضي والحاضر

وتضمَّن «ملفّ العدد» الحادي والعشرين دراسةً بعنوان «اللّغة العربيّة في إندونيسيا: الحضور اللّغويّ والأثَر الحضاريّ والتّحدّيات المعاصِرة» تناولَت واحدة من أبرَز تجارب انتشار العربيّة خارج محيطها الجغرافيّ التّقليديّ.

واستعرضَت الدّراسة مسارَ وصول العربيّة إلى الأرخبيل الإندونيسيّ عبْر التّجارة والتّعليم، وصولاً إلى عمْق التّأثير العربيّ في اللّغة والثّقافة الإندونيسيّة. وفي تبويب «نظَرات في البيان القرآنيّ»، قدَّم العدد دراسات تناولَت جوانب لغويّة وبلاغيّة ودلاليّةً في النَّصّ القرآنيّ، إذ بحثَت دراسة «العدول عن الإضمار إلى الإظهار في القرآن الكريم» ظاهرةً بلاغيّة تقوم على استبدال الضّمير بالاسْم الصّريح في مواضع معيَّنة، وما يحمله ذلك من توكيد للمعنى أو إزالة للَّبس أو لفْت للانتباه. فيما تناولَت مادّة أخرى لفظ «بصائر» في القرآن الكريم.

إلى جانب دراسة حوْل «التّأصيل الصّرفيّ للمفرَدة القرآنيّة في سورة الإخلاص».

دور اللّغة في هندسة الوعي

وتناولت المجلة في عددها الحادي والعشرين ضمن قسم «لغويّات»، دراسة «أقسام الجُملة في النَّحْو الوظيفيّ» تحليلَ الجملة بوصْفها بنية تؤدّي معنًى. فيما بحثَت دراسة «أثَر العربيّة في لغات العالَم» الكيفيّة الّتي انتقلَت بها مفرَدات عربيّةٌ إلى لغات أخرى عبْر التّاريخ. وقدّمَت مادّة «الهندسة اللّغويّة» قراءة في علاقة اللّغة بتشكيل التّفكير، إلى جانب دراسة «وسائل تنمية الألفاظ اللّغويّة في ضوء عِلم اللّغة الحديث»، الّتي تناولَت طرُق تطوير الثّروة اللّفظيّة لدى المتعلِّم. أما في «معجميّات» فطرحَت دراسة «آليّات استنطاق البيانات الرّقميّة» تصوُّراً لتوظيف الأدوات الحاسوبيّة في تتبُّع التّحوُّلات الدّلاليّة داخل المعجم التّاريخيّ. وقدّم مقال «رحلة في المعجم التّاريخيّ مع الجذر خ ط ط» قراءة في عمْق هذا الجذر وتقْليباته ودلالاته. أمّا مقالة «معالم منهج الخليل في تأليف معجم العَين» فتوقَّفَت عند الأسُس العلميّة الّتي قام عليها أوَّل معجم عربيّ.

بدَورها، استعرضَت مادّة «أوصاف السَّيل في العربيّة» ثراءَ العربيّة في توصيف الظّواهر الطّبيعيّة. وقدّمَت دراسة «الحدود الفاصلة بين العِلم والمعرفة والبحث العلميّ» تأصيلاً لغويّاً واصطلاحيّاً لتلك المفاهيم. فيما ركَّزَت دراسة «البديع في الرّبيع» على القيمة الأدبيّة لفصْل الرّبيع وما يجمعه من جماليّات الوصْف. كما توقَّف العدد عند عملٍ فائز بجائزة الشّارقة للدّراسات اللّغويّة والمعجميّة، يحمل عنوان «معجم أبي العلاء من الفصول والغايات».

إضافة إلى عرْض لكتاب «الوسيط في تراجم أدباء شنْقيط».

شخصيّات عربيّة وطرائف لغويّة

واستعرَض العدد سيَرَ عددٍ من الشّخصيّات الّتي أسْهمَت في خدمة اللّغة وعلومها، إذ توقّف عند تجربة أنور أبو سويلم بوصْفه أنموذجاً للمثقَّف الّذي جمعَ بين التّعليم والعمل الأكاديميّ. كما سلَّط الضَّوء على شوقي ضيف باعتباره أحد أبرَز الأسماء الموسوعيّة في الدّراسات الأدبيّة والنّقديّة في العصر الحديث.

وتضمّن التّبويب أيضاً ملامح من سيرة المحقِّق حاتم صالح الضّامن، إلى جانب عرْض لمسيرة ابن الأسلميّ الأندلسيّ. وفي قسْم «أدب ونقْد»، تناول العدد حضورَ «الأم» في الشِّعر العربيّ. إلى جانب قراءة في التّلاقي بين نصوص الحريريّ والطَّيب صالح، في سياق إبراز امتداد السَّرد العربيّ وتقاطعاته بين التُّراثيّ والمعاصِر. مع الإضاءة على أسُس «نظريّة النَّظْم» في فهْم بناء النَّصّ. وإلى جانب الموادّ البحثيّة، تضمَّن العدد باقة من الموادّ الخفيفة الّتي قدّمَت للقارئ جرعة معرفيّة بأسلوب مبسَّط وجذّاب، إذ ضمّ مختارات من أمثال القرآن وأمثال العرب مع شروح موجَزة لدلالاتها وسياقاتها، إلى جانب طرائف لغويّة وقصص قصيرة تكشف أصول بعض العبارات الشّائعة وخلفيّاتها الثّقافيّة. كما احتوى على زوايا تعريفيّة بفروق لغويّة دقيقة، وألفاظٍ مهجورة أو متداوَلة مع بيان معانيها.