المجمع الثقافي يتألق بالشعر في حب الوطن

13 مايو 2026 20:19

فاطمة عطفة (أبوظبي)

شهد المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمسية شعرية بعنوان: «في حب الوطن»، أحياها الشاعر موسى القبيسي، والشاعرة أمل السهلاوي وأدارها الإعلامي حسين العامري.
كانت أمسية حافلة بعذوبة الشعر مصحوبة بالموسيقى، ومعبّرة بعمق وإخلاص عن محبّة الوطن وأبطاله الساهرين على حمايته، وقيادته الحكيمة، وأبنائه الأوفياء الحريصين على تعزيز سلامته وبناء مجده وإعلاء كلمته، حيث قدّم كلٌّ من الشاعر والشاعرة باقة من أحدث أعمالهما التي تستكشف معاني الصمود وتحتفي بمجد الوطن وعزته والتعبير الإنساني في إطار الذاكرة الوطنية المعاصرة.بدأت الأمسية بالتناوب بين الشاعرين، حيث قدّم القبيسي مجموعة من قصائده منسوجة بكلمات وصور شعرية مستلهمة من تراث الإمارات الزاهي وحاضرها المجيد، متغنياً بمحبة الوطن وجمال طبيعته وعزّة رجاله، مؤكداً على التلاحم الوطني الوثيق بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن وجميع المقيمين على هذه الأرض الكريمة.
وألقت الشاعرة السهلاوي باقة من قصائدها الغنائية المنظومة على إيقاع الشعر العربي الأصيل، حيث صاغت أبيات قصائدها بصور فنية جمالية، مشيرة إلى اقتران البلاد بالخلود، كما أنها من رحيق السماء، وملوحة شطآنها تتحول إلى شهد وسكر. كما أن أبناءها مستعدون لفدائها لتحيا هذه البلد عزيزة شامخة. وفي قصيدة ثانية بدأتها بمدن من الإمارات. ثم واصلت إلقاء قصائدها مردّدة مشاعرها الصادقة عن مدى الحب والاعتزاز بالإمارات وأسماء مدنها، مؤكدة أن الإمارات هي واقع ورمز يسكن في وجدانية المبدعين، ووحدة الوطن وعزة أبنائه أيقونة في رمزية قصائدها الإبداعية المُلهمة.

