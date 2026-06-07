الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بـ «الأسبوع الدولي للأرشيف»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)



ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، يوم الأربعاء 10 يونيو، سلسلة من الفعاليات بمناسبة الأسبوع الدولي للأرشيف، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الأرشيف من أجل العدالة»، وذلك في مقره بأبوظبي، وتتضمن الفعاليات ندوة بعنوان «الأرشيف من أجل العدالة ودوره في حفظ ذاكرة الوطن»، وتتناول أهمية الأرشيفات والوثائق في ترسيخ مبادئ العدالة، وحفظ الحقوق، وصون الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة.

كما تصاحب الندوة مجموعة من الأنشطة والمعارض المتخصصة التي تبدأ اعتباراً من 8 يونيو، وتشمل ورشة بعنوان «الترميم: صون الوثائق وحفظ الذاكرة ضمان للعدالة»، إلى جانب معرض صور يوثق محطات بارزة من ذاكرة الوطن، ومعرض لأجهزة الرقمنة وتقنيات حفظ الوثائق الرقمية، يستعرض أحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في حماية الوثائق والأرشفة الرقمية.