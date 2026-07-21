«تريندز» يوقع اتفاقية دولية خلال «هونغ كونغ للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم «تريندز للبحوث والاستشارات»، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، مشاركة أولى ناجحة ومتميزة في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، وشهد جناح «تريندز» في المعرض اهتماماً بإصداراته البحثية والفكرية التي تجاوزت 500 عنوان بحثي، تتقدمها النسخة الأحدث من كتاب «أسواق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.

ووقع قطاع التوزيع والمعارض اتفاقية توزيع مع الشركة الصينية (CPS)؛ تهدف إلى توسيع نطاق وصول إصداراته الفكرية والبحثية إلى شريحة أوسع من القراء والباحثين في الصين وآسيا، بما يدعم رسالة المركز العالمية.

واستقبل الجناح وفداً رفيع المستوى من المجلس التشريعي في هونغ كونغ ومجلس تنمية التجارة، كما زار الجناح وفد دولي رفيع المستوى من مسؤولي وخبراء حقوق النشر وإدارة الحقوق الفكرية.

وأكدت روضة المرزوقي، رئيسة قطاع رئيسة قطاع المعارض والتوزيع في «تريندز»، أن النجاح الاستثنائي للمشاركة الأولى للمركز في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة التي تبوأها تريندز، باعتباره جسراً معرفياً بين المنطقة والعالم.