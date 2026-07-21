الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«تريندز» يوقع اتفاقية دولية خلال «هونغ كونغ للكتاب»

عبدالعزيز المسلم وراشد الكوس وروضة المرزوقي ووردة المنهالي وضيوف الجناح (من المصدر)
22 يوليو 2026 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات لحقوق النسخ» تشارك في جلسة الملكية الفكرية ضمن فعاليات «هونغ كونغ للكتاب»
«منصة للتوزيع» تسجّل حضورها الأول في «هونغ كونغ للكتاب»

اختتم «تريندز للبحوث والاستشارات»، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، مشاركة أولى ناجحة ومتميزة في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، وشهد جناح «تريندز» في المعرض اهتماماً بإصداراته البحثية والفكرية التي تجاوزت 500 عنوان بحثي، تتقدمها النسخة الأحدث من كتاب «أسواق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.
ووقع قطاع التوزيع والمعارض اتفاقية توزيع مع الشركة الصينية (CPS)؛ تهدف إلى توسيع نطاق وصول إصداراته الفكرية والبحثية إلى شريحة أوسع من القراء والباحثين في الصين وآسيا، بما يدعم رسالة المركز العالمية.  
واستقبل الجناح وفداً رفيع المستوى من المجلس التشريعي في هونغ كونغ ومجلس تنمية التجارة، كما زار الجناح وفد دولي رفيع المستوى من مسؤولي وخبراء حقوق النشر وإدارة الحقوق الفكرية.  
وأكدت روضة المرزوقي، رئيسة قطاع رئيسة قطاع المعارض والتوزيع في «تريندز»، أن النجاح الاستثنائي للمشاركة الأولى للمركز في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة التي تبوأها تريندز، باعتباره جسراً معرفياً بين المنطقة والعالم. 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
معرض هونغ كونغ للكتاب
هونغ كونغ
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو
22 يوليو 2026
انتشار جنود الجيش اللبناني في قرية «زوطر الغربية» جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»
22 يوليو 2026
فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً للفلسطينيين في غزة
22 يوليو 2026
من آثار الفيضانات بولاية نورستان في أفغانستان
الأخبار العالمية
البحث عن عشرات المفقودين جراء فيضانات أفغانستان
22 يوليو 2026
سفينة تجارية في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«الطاقة الدولية»: وقف الحرب وفتح «هرمز» ضروريان لتجنب تدهور أمن الطاقة
22 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©