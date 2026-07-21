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الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل زوار معرض «يوم عهد الاتحاد»

جانب من المعرض في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية (من المصدر)
22 يوليو 2026 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية استقبال زوار معرض «يوم عهد الاتحاد»، الذي ينظمه بمقره، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، مستعرضاً مجموعة من الصور والوثائق التاريخية النادرة التي توثق المراحل المفصلية في مسيرة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من الاجتماعات التاريخية التي عقدها حكام الإمارات لمناقشة مشروع الاتحاد، مروراً بتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة في 18 يوليو 1971، وصولاً إلى إعلان قيام الدولة في الثاني من ديسمبر من العام نفسه ورفع علم الإمارات.
ويضم المعرض، الذي يأتي ضمن سلسلة المعارض التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية لإبراز الذاكرة الوطنية والتعريف بالمحطات المفصلية في تاريخ دولة الإمارات، صوراً نادرة توثق اجتماعات مجلس حكام الإمارات في يوليو 1971، والتي مهدت لإعلان الاتحاد، إلى جانب صور إعلان بيان الاتحاد، وصور جماعية لحكام الإمارات عقب إعلان قيام الدولة، بما يقدم للزوار سرداً بصرياً متكاملاً يوثق أبرز المحطات التي شهدتها رحلة تأسيس الاتحاد، ويبرز روح التشاور والتوافق التي جمعت الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، والتي أرست دعائم دولة اتحادية أصبحت نموذجاً في الوحدة والتنمية والاستقرار.
ويجسد المعرض رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن وصون الوثائق التاريخية، وإتاحتها للأجيال، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بجمع وحفظ وإدارة الوثائق التي توثق تاريخ دولة الإمارات، إلى جانب دوره في نشر الوعي بالتاريخ الوطني، وترسيخ الهوية الوطنية، من خلال المعارض والبرامج التعليمية والإصدارات والمبادرات الثقافية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
عهد الاتحاد
يوم عهد الاتحاد
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