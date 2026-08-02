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التعليم والمعرفة

الأصالة في «التراث الشعبي»

غلاف الكتاب
3 أغسطس 2026 01:23

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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أصدرت مؤسسة نبطي للنشر كتاباً بعنوان «التراث الشعبي الإماراتي» للمؤلف الدكتور إبراهيم أحمد ملحم.
وأكد المؤلف في مقدمته أن التراث الشعبي يمثل الأصالة التي تشكل جوهر الشخصية الإماراتية.
كما يستهل الكتاب فصله الأول ببحث مفهوم التراث ومجالاته، مستعرضاً تداخل مصطلح «الثقافة الشعبية» لدى بعض الدارسين كبديل للتراث الشعبي.
واعتبر الكاتب أن مصطلح الثقافة أوسع بكثير؛ لأنه يدل على كل ما يكتسبه المرء من المعارف، والقيم، والعادات، والتقاليد، وتظهر ملامحها في عواطفه، وتفكيره، ولغته، وتصرفاته، كما أنها تراكمية تزداد كلما تقدم الإنسان في دروب الحياة. 
أما التراث الشعبي، فهو ما ورثه جيل الأبناء عن الآباء والأجداد؛ كالحكايات، والأمثال، والأساطير، والقيم، والعادات، والتقاليد، والألغاز. 

التراث الشعبي
التراث الشعبي الإماراتي
التراث الإماراتي
الإمارات
إبراهيم أحمد ملحم
إبراهيم ملحم
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