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التعليم والمعرفة

«القصيدة النبطية».. ديوان الهوية الوطنية

جانب من الاحتفاء المؤسسي بالشعر الشعبي الإماراتي (أرشيفية)
3 أغسطس 2026 01:23

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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أكّد شعراء إماراتيون وعرب ما تحمله القصيدة النبطية الإماراتية من أصالة وحضور؛ باعتبارها وثيقةً وجدانية حملت تفاصيل حياة الإنسان الإماراتي وتعامله مع ما حوله من ظروف طبيعية، طوّع خلالها الصحراء وركب البحر، وترك بصمته التراثية والإنسانية ثابتةً عبر الأجيال. 
وقالوا في حديثهم لـ«الاتحاد»: إنّ المرويات الشعرية والقصائد والمدونات والدواوين الشعبية، اشتملت على مجموعة القيم والمثل والمبادئ المستمرة باستمرار الأجيال.

جينات ثقافية
رأى الشاعر علي القحطاني، أنّ الشعر النبطي أو الشعبي في دولة الإمارات ليس ترفاً، أو يقال هكذا، لإزجاء الوقت، بل هو تعبيرٌ عن هوية وحضور أصيل، وهو بمثابة «ديوان الإماراتيين»، والمعبّر عنهم وعن تاريخهم الوجداني، والمرتبط بهويتهم الضاربة في الأصالة والحضور، مؤكداً، أنّ الشعر الشعبي في الإمارات حمل قيم المجتمع وملامح وجوده، كمستند تاريخي أودع فيه الأجداد ثقافتهم عبر الأجيال، كما أنّ القصيدة النبطية الإماراتية تمثل «الجينات الثقافية» بين هذه الأجيال، ولذلك تحمل هذه القصيدة في طياتها ملامح الأرض ونبض المجتمع وصوت الهوية التي لم تتغير.

الهوية الوطنية
أوضح الشاعر أحمد الزرعوني ملامح العلاقة الوطيدة للشعر النبطي الإماراتي بالهوية؛ باعتبارها ليست قضيةً ثانويةً، أو هي فقط لملء الفراغ، بل تعبير حقيقي عن هذا العمق والأصالة التي تتضمن كل بيت من أبيات القصيدة النبطية الإماراتية، لافتاً إلى أنّ هذه القصيدة، ومع أنها تعبّر عن المشاعر في حياة وتفاصيل الإنسان الإماراتي، قد حملت منطلقاته وإحساسه بالوجود، وحفاظه على مبادئه التي عمل لها وتركها تعيش في نفوس الأبناء فيما بعد، فهي قصيدة غير منقطعة، ولا يمكن أن تتخلى عما تحمله من قيم ومبادئ وأفكار إيجابية، كوثيقة شعبية شفهية تحفظ ملامح الشخصية الإماراتية الواثقة والمتصالحة مع نفسها،  والمرتبطة بالأرض.

التراث الشعبي
قال الشاعر عادل الميدمة: إنّ الشعر الإماراتي ثابت في الوجدان، وحامل للهوية الاجتماعية والوطنية، فهو ليس ترتيباً للقوافي أو صياغةً للكلمات أو وسيلةً للتسلية، بل هو شعرٌ ممتد حفظ التراث وفترات العيش وقوة الصبر والعمل على تطويع الصحراء والبحر وكل الظروف الطبيعية الأخرى، كبيئات إماراتية ظهرت على صفحة دواوين الشعر والقصائد التي حملتها صدور الرواة وتوثقت فيما بعد، وعبّرت عن كل هذا الحضور الأصيل في علاقة الإماراتي بمن حوله، من الشجر والحجر والماء والنبات والصحراء.

الهوية الوطنية
الهوية الوطنية الإماراتية
الشعر النبطي
الإمارات
أحمد الزرعوني
الشعر الشعبي
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