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AD Gaming تعزِّز الألعاب الإلكترونية في أبوظبي

AD Gaming تعزِّز الألعاب الإلكترونية في أبوظبي
17 نوفمبر 2023 01:34

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
أكد سلطان الريامي، رئيس عمليات الألعاب والرياضات الإلكترونية في AD Gaming - «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، أن المنطقة تحظى باهتمام متزايد بما تشهده من نمو اقتصادي، وأصبحت الألعاب والرياضات الإلكترونية من أبرز القطاعات الواعدة وأسرعها نمواً وأكثرها تطوراً في دولة الإمارات. وبهدف تحفيز صناعة برمجة وتطوير الألعاب في أبوظبي، أعلنت AD Gaming عن شراكة استراتيجية مع Razer، العلامة العالمية الرائدة في نمط حياة لاعبي ألعاب الفيديو.

منافس قوي
وقال سلطان الريامي، في حواره لـ«الاتحاد»: تُعتبر شراكتنا مع Razer شهادة ملموسة على المكانة التي اكتسبتها أبوظبي كمنافس قوي على الصعيد العالمي في هذا المجال، وبينما نعمل على تعزيز موقعنا على خريطة الألعاب الإلكترونية العالمية، تواصل العاصمة الإماراتية جذب المزيد من روّاد القطاع الباحثين عن فرص النمو والتطوير والتعاون.
وتابع: نسعى من خلال هذه الشراكة إلى ترسيخ الأسس في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يمكنّنا من منح اللاعبين تجربة تفاعلية غامرة لا تُضاهى، من خلال منطقة الألعاب التي تحمل اسم Razer، فضلاً عن تزويد مطوّري الألعاب المحليين والعالميين بالمعدات.

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نمو وتطور
وأكد الريامي، أن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي يقف اليوم على مشارف مرحلة جديدة من رحلة النمو والتطور، نتيجة الشراكات الاستراتيجية كتلك التي تجمع «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية» مع كبريات المؤسسات والجهات الفاعلة على مستوى العالم.
وقال: تسهم هذه الجهود في تحقيق مهمتنا الرامية إلى بناء منظومة حيوية متكاملة ومستدامة للألعاب والرياضات الإلكترونية، والاقتراب أكثر من تحقيق هدفنا الرئيس بالتحوّل إلى مركز محوري في المنطقة لمطوّري الألعاب واللاعبين والشركات.

بيئة حاضنة
وأشار الريامي، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء بيئة حاضنة مزدهرة للألعاب عبر إتاحة منطقة متطورة للألعاب مع معدات مدعومة، وكجزء من هذا التعاون شيِّدت Razer منطقة ألعاب على أعلى مستوى تتسع لـ 16 فرداً في مقر «أبوظبي للألعاب»، وتتميز بكراسٍ استثائية، وصناديق حاسوب ووحدات تحكم رفيعة المستوى. وقد تم إنشاء هذه المنطقة بهدف إتاحتها للشركات الناشئة لاختبار المراحل التطويرية، وإجراء عمليات المحاكاة، واستضافة الفعاليات التجريبية، ومساعدة فريق مجتمع أبوظبي للألعاب.

بنية تحتية
تعمل «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية» على تأسيس بنية تحتية شاملة لتطوير الألعاب في أبوظبي، وتوفر أماكن بأسعار مخفضة لشركات تطوير الألعاب، ما يسمح للمؤسسات العالمية بإنشاء مراكز إقليمية والاستعانة بالمطورين المحليين. وقد تعاونت شركات تقنية رائدة مع مع AD Gaming، للمضي قدماً في النهوض بهذه الأعمال، من خلال منح المطورين إمكانية التواصل مع الفرق والاستفادة من النهضة والتطور.

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