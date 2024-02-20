أبطال «Dune 2» على السجادة الحمراء في أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعدما حقق الجزء الأول من الفيلم نجاحاً عربياً وعالمياً لافتاً، استضافت أبوظبي العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: «كثيب: الجزء الثاني» (Dune 2)، الذي استضافته «ڤوكس سينما» في الغاليريا - جزيرة الماريه، بحضور كل من محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة»، وسمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»، وفريق عمل الفيلم، المخرج دينيس فيلنوف، والنجمين جوش برولين، وديف باتيستا، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم جماهيرياً في صالات السينما المحلية 29 فبراير الجاري.

«صحراء ليوا»

يأتي «كثيب 2»، استكمالاً لأحداث الجزء الأول، الذي تم تصوير بعض مشاهده في أبوظبي وعُرض عام 2021، وحصد 6 جوائز أوسكار، وذلك بعد اختيار فريق العمل العالمي للعاصمة أبوظبي من جديد، لتصوير أحداث الجزء الثاني في «صحراء ليوا»، الأمر الذي يؤكد المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي بصفتها أحد أفضل مواقع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مكانة مرموقة

وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة»: فخورون باستضافة العرض الأول في الشرق الأوسط لـ(Dune 2)، تأكيد على نجاحنا السابق في الجزء السابع من فيلم «المهمة المستحيلة: الحساب الميت، الجزء الأول» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) للنجم العالمي توم كروز، الذي تم تصويره بمبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد وصحراء ليوا، الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة لإمارة أبوظبي، كمركز رائد في صناعة المحتوى ليس في الشرق الأوسط فقط بل على المستوى العالمي.

وتابع: لطالما كانت أبوظبي سبّاقة في دعم صناعة المحتوى المحلي والعالمي، ويسعدنا دائماً أن يعود المنتجون والمخرجون مجدداً لتصوير أعمالهم السينمائية في مواقع متعددة من أبوظبي، وصحراء ليوا التي أصبحت «علامة مسجلة» في تصوير الأفلام العالمية، كما نحرص على تطوير المواهب ومشاركتهم مع فرق عمل الأفلام العالمية لاكتساب الخبرات، فقد شارك في (Dune 2) متدربون إماراتيون من الكفاءات الإبداعية المميزة الذين وصلوا إلى مستوى محترف يؤهلهم بأن يصبحوا من صناع المحتوى المتميزين في المنطقة.

20 موقع تصوير

من جهته، قال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: استضافة أبوظبي من جديد فريق عمل الملحمة السينمائية «كثيب» لتصوير أحداث الجزء الثاني في صحراء ليوا، واستضافة العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط، دليل على النجاح الذي حققته أبوظبي في استقطاب المشاريع السينمائية العالمية من هوليوود وبوليوود خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت أبوظبي العاصمة الإبداعية في المنطقة، وكذلك تأكيداً على الدور الفاعل الذي تلعبه لجنة أبوظبي للأفلام في جذب صناع السينما لتصوير أعمالهم في العاصمة الإماراتية، من خلال التسهيلات والدعم وفرق الإنتاج وبرنامج الحوافز المقدمة. وأضاف: لقد قدمنا أكثر من 20 موقعاً متنوعاً للتصوير في صحراء ليوا لتُحاكي «كوكب أراكيس» الذي تدور أحداثه الرئيسة في فيلم «كثيب»، كما ساعدنا فريق عمل الفيلم على تقديم المواهب المحلية لصانعيه، مع خصومات تنافسية ومرافق عالية المستوى.

سجادة حمراء

وعلى السجادة الحمراء، خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق للفيلم، التقت «الاتحاد» أبطال (Dune 2) الذين تحدثوا عن تجربة التصوير في صحراء ليوا، حيث أعرب المخرج دينيس فيلنوف الذي عاد إلى أبوظبي مجدداً بعد تصوير الجزء الأول من «كثيب» في صحراء ليوا لمدة 11 يومياً، لتصوير الجزء الثاني من الفيلم وإظهار صحراء ليوا كموقع تصوير للكوكب الرملي الشهير «أراكيس» الذي تدور فيه أحداث الفيلم المليئة بالأكشن والتشويق، عن سعادته لتصوير مشاهد الفيلم في أكثر من 20 موقعاً في «صحراء ليوا» خلال شتاء 2022، واستعانة فريق العمل من 300 من الكوادر في دولة الإمارات، و250 طاقماً دولياً، و500 شخص إضافي، خلال التصوير الذي استمر 27 يوماً، وقال: تؤدي الكثبان الرملية الممتدة في صحراء ليوا دوراً أساسياً في الفيلم، لتكون المحاكاة الطبيعية لكوكب «أراكيس»، فالصحراء هنا جميلة، وملهمة ولها روح توحي بالتواضع، وتلامس القلب لضخامتها وشكلها الدرامي، إلى جانب تضاريسها الفريدة من نوعها، التي لم أشاهدها في مكان آخر، فعندما وصلت إلى صحراء ليوا أدركت أنها المكان الأنسب للعودة من جديد لاستكمال حكاية «كثيب».

وأضاف: كانت أجواء التصوير رائعة، مع طاقم عمل احترافي، وبدعم من هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام، استطعنا تنفيذ العمل بكل احترافية.

تجربة فريدة

قال الممثل جوش برولين: لقد جئنا من قبل مع فريق عمل الفيلم إلى أبوظبي، وصورت لمدة يومين خلال أحداث الجزء الأول، أما في الجزء الثاني من (Dune)، مكثنا في أبوظبي لـ 6 أسابيع، وعشنا تجربة الثقافة الإماراتية كاملة، وقد أحببت المكان كثيراً، خصوصاً أنني لم أزر منطقة الشرق الأوسط من قبل. وأضاف: أنا سعيد جداً بهذه التجربة الفريدة، وبتصوير الفيلم في صحراء ليوا الخلابة، واستمتعت بزيارة أماكن مميزة عدة.

كثبان ذهبية

أوضح الممثل ديف باتيستا، أن تجربته بتصوير الجزء الثاني من فيلم (Dune) في أبوظبي كانت مميزة وفريدة من نوعها، وقال: تتمتع أبوظبي بالعديد من الأماكن الخلابة، حيث الشمس والشاطئ الجميل، وصحراء ليواء بكثبانها الرملية الذهبية، التي كانت هي البطل الرئيس في مشاهد فيلم «كثيب» والتي استمتعنا بها جميعاً خلال تصوير مشاهد الفيلم.