11 نصيحة.. تعزّز الثقة بالنفس

ترجمة: عزة يوسف

تشعرنا بعض السلوكيات الصغيرة والبسيطة بالمزيد من الثقة بالنفس، وهذا الشعور ربما لا يأتي طبيعياً للكثيرين، وهنا نذكر بعض الخطوات العملية لتشعر بالمزيد من الثقة، والتي قدمها موقع «Stars Insider» الأميركي، ومنها:

الإيجابية

يشعرك التحدث بإيجابية بالمزيد من الثقة في النفس، فحاول أن تكون إيجابياً في خطابك.

الاهتمام بالنفس

الاعتناء بالنفس يشعر الشخص بالثقة، لذلك عليك أن تهتم بمظهرك ونظافتك طوال الوقت.

الأناقة

ارتداء الأزياء الأنيقة والمناسبة طريقة فورية للشعور بالثقة.

الكرم

تأتي الثقة جنباً إلى جنب مع الكرم والعطاء، فمساعدة الغير تجعلك تشعر بالثقة والرضا عن النفس.

العمل التطوعي

تساعد الأعمال التطوعية في بناء الثقة بالنفس، فهي طريقة لمساعدة المجتمع وإسعاد نفسك.

التحدث ببطء

يعني التحدث ببطء أنك واثق مما تقول، على عكس التحدث بسرعة، والتلعثم في الكلام.

رفع الرأس

يمكنك خداع نظام إفراز الدوبامين لديك بتلك الوقفة، فالشخص غير الواثق يقف بكتفين منحنيين.

تدوين الإنجازات

تأتي الثقة من الشعور بأننا نحقق الأهداف، حتى ولو كانت بسيطة، فهذا يشعرك بأنك شخص منجز وناجح.

الابتسام

عندما تتجول مبتسماً ويبتسم الناس لك بالمقابل، سوف يساعدك ذلك على إدراك قيمتك.

الرياضة

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية إحدى الطرق الفعالة للشعور بثقة أكبر، لذلك ترى كل الرياضيين يتجولون كما لو أنهم يملكون المكان.

مدح النفس

عندما تنظر إلى نفسك في المرآة كل صباح، يمكنك أن تلقي على نفسك جملة مديح، حتى تشعر بالمزيد من الثقة ومع الوقت يتحول المديح إلى حقيقة.