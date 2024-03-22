السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تحذير من ارتفاع كبير لمستوى المحيطات

باحثان في القطب الشمالي
22 مارس 2024 21:28

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن متوسط الارتفاع في مستويات المحيطات العالمية بلغ 0,76 سنتيمتر بين عامي 2022 و2023، وهي "قفزة كبيرة" مقارنة بالسنوات الأخرى، بسبب ظاهرة "ال نينيو" وتغير المناخ.تستند هذه الأرقام إلى عمليات رصد بالأقمار الاصطناعية.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تغير المناخ، الذي يتجلى من خلال ذوبان الجليد (القمم والأنهر الجليدية)، ولكن أيضاً عبر تمدد المحيطات نتيجة لامتصاص الحرارة.
يحدث الارتفاع في مستوى سطح البحر بسرعة متزايدة: فقد تضاعف معدله بين عام 1993 (0,18 سنتيمتر في السنة) وحالياً (0,42 سنتيمتر).
وقالت  ناديا فينوغرادوفا شيفر مديرة الفريق المسؤول عن هذا الملف في وكالة ناسا، في بيان، إنّ "الوتيرة الحالية تعني أننا نسير على الطريق الصحيح لإضافة 20 سنتيمتراً أخرى إلى مستوى المحيط العالمي بحلول عام 2050".
وشددت على أن هذا "سيزيد من وتيرة الفيضانات في جميع أنحاء العالم وتبعاتها".
وبين عامي 2022 و2023، توازي الزيادة المسجلة انسكاب ربع كمية المياه في بحيرة "سوبيريور"، وهي أكبر البحيرات العظمى في أميركا الشمالية، في المحيطات.
تمثّل هذه الزيادة أقل بقليل من أربعة أضعاف المستوى المسجل في العام السابق (+0,21 سنتيمتر بين عامي 2021 و2022). في تلك السنة، كانت ظاهرة "إل نينيا" فاعلة.
وأوضح جوش ويليس الباحث في هذا الموضوع في وكالة ناسا "خلال ظاهرة الـ« نينيا»، تسقط الأمطار التي تهطل عادة في المحيطات بدلا من ذلك على الأراضي، ما يؤدي إلى إزالة المياه مؤقتا من المحيطات".
لكن "خلال سنوات ظاهرة ال نينيو، ينتهي الكثير من الأمطار التي تهطل عادة على الأرض في المحيط، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات المحيط مؤقتا"، بحسب ويليس.

أخبار ذات صلة
«مفاوضو COP28».. عقول إماراتية تعمل لمستقبل أفضل لكوكب الأرض
‏COP28.. إنجازات إماراتية استثنائية نالت تقدير قادة العالم
المصدر: آ ف ب
المحيطات
ارتفاع
التغير المناخي
تغير المناخ
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©