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معالم بارزة في أنحاء العالم تحيي "ساعة الأرض"

برج إيفل مع إطفاء الأنوار خلال الحملة البيئية لساعة الأرض.
24 مارس 2024 10:19

خيم الظلام على المعالم البارزة في مختلف أنحاء العالم يوم السبت بمناسبة "ساعة الأرض". وكان من بين تلك المعالم بوابة براندنبورج في برلين حيث انطفأت الأنوار كجزء من حركة عالمية تشجع الدول على إطفاء أنوارها في الساعة 08:30 مساء بالتوقيت المحلي لمدة ساعة للفت الانتباه إلى قضايا الخسائر التي تلحق بالطبيعة وتغير المناخ.

وشاركت معالم أخرى في جميع أنحاء العالم من عين لندن وبرج إيفل إلى دار أوبرا سيدني ومبنى إمباير ستيت في نيويورك في فعاليات ساعة الأرض.

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وانطلقت الحملة هذا العام من نيوزيلندا، وذلك بإظلام المعالم الأثرية في أوكلاند، بما في ذلك برج سكاي تاور وجسر هاربور ومباني البرلمان في ولنجتون، الساعة 30: 8 مساء (07:30 بتوقيت جرينتش). وبدأت المبادرة في عام 2007 في أستراليا وشهدت قيام شوارع بأكملها ومبان ومعالم ومبان شاهقة، بإطفاء الأنوار.

المصدر: وكالات
لندن
ساعة الأرض
برج إيفل
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