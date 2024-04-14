اختبار شريط بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي على "إنستجرام "

بدأت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا مالكة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيق انستجرام اختبار إضافة شريط بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيق إنستجرام، في إطار تحركاتها لتوفير المزيد من الخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي كافة خدماتها بما في ذلك فيسبوك وواتساب.

يقود إدخال السؤال إلى شريط البحث الجديد المستخدم إلى الدخول في محادثة مباشرة مع ميتا أيه.آي لمحادثة الذكاء الاصطناعي والتي تتيح له طرح الأسئلة أو استخدام الأسئلة أو الأوامر المعدلة سلفا في البحث. ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أرفيند سرينيفاس الرئيس التنفيذي لشركة بيربلكستي أيه.آي القول إن تصميم شاشة الأسئلة الجاهزة دفعته إلى الإشارة إلى أن هذه الواجهة تستخدم تصميما مشابها لشاشة بحث شركته الناشئة. علاوة على ذلك يتيح شريط البحث للجديد للمستخدم اكتشاف محتوى جديد على إنستجرام. على سبيل المثال يمكن اكتشاف فيديو على خدمة الفيديوهات القصيرة من ميتا ثريدز بثه مستخدم يشير إلى أنه يمكن للمستخدم استخدام أوامر مثل "فيديوهات غروب الشمس الجميلة في ماوي" للبحث عن مشاركات أخرى على خدمة ريلز مرتبطة بالموضوع. ويعني هذا أن ميتا تستهدف استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعيدا عن إنتاج النصوص واستخدامها في تصفح محتوى جديد على الشبكة مثل إنستجرام. وأكدت ميتا بالفعل أنها تختبر استخدام تقنية ميتا أيه.آي على إنستجرام، لكنها لم تؤكد بالتحديد ما إذا كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث على التطبيق.