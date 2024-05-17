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رقاقة بطاطا تقتل مراهقاً

رقاقة البطاطا
17 مايو 2024 21:56

أظهر تشريح لجثة مراهق أميركي، يبلغ 14 عاما، أنه توفي جراء تناوله رقاقة بطاطا متبلة بالفلفل الحار جداً في إطار تحدٍّ مثير للجدل كان يشارك فيه.
وأصيب هاريس وولوبا، المقيم في ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، بـ"سكتة قلبية إزاء تناول مادة غذائية  تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكابسيسين"، بحسب تقرير التشريح.
و"الكابسيسين" هو عنصر نشط في الفلفل الحار يسبب إحساساً حارقاً لمَن يتناوله.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المراهق توفي في الأول من سبتمبر 2023، بعد تجربة "تحدي رقاقة البطاطا الواحدة"، وهو تحد مثير للجدل يتمثل في تناول هذه الشريحة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل من دون شرب الماء لأطول فترة ممكنة.
يحتوي المنتج المعني على فلفل "كارولاينا ريبر"، وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتُباع رقاقة البطاطا داخل كيس موضوع في علبة على شكل نعش ومزيّنة بجمجمة. وسحبت الشركة المصنعة لهذه الرقائق المنتج من الأسواق بعد وفاة هاريس.
وأوضح تقرير تشريح الجثة أنّ الشاب كان يعاني مرضا في القلب والأوعية الدموية، ما قد يكون لعب دورا في وفاته.
وتطرّقت وسائل إعلام محلية إلى حالات لمراهقين آخرين مرضوا أو دخلوا المستشفى بعد تناول هذه الرقائق، وتحديدا في ولايتي كاليفورنيا ومينيسوتا.

المصدر: آ ف ب
البطاطا
رقائق
التوابل
الفلفل الحار
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