«برج خليفة».. قلب دبي النابض

إسلام العبادي (أبوظبي)

برج خليفة أعلى مبنى شيده الإنسان على مر التاريخ وأطول برج في العالم، ويقع تحديداً في قلب مدينة دبي بدولة الإمارات.. فأينما تجولت في المدينة ونظرت من حولك، ستجد قمته تعانق السماء.

ويعتبر برج خليفة من أهم معالم الإمارات، فقد أصبح قبلة سياحية مهمة ومزاراً يومياً للسياح لزيارة شرفته الشهيرة ومشاهدة كامل المدينة، أو للاستمتاع بأجمل اللوحات والألوان التي يعكسها البرج كل ليلة، والتي تتبدل وتتغير مع تغير الأيام والمناسبات.





تحفة معمارية شاهقة في سماء دبي.. بارتفاع 828 متراً



يبلغ ارتفاع برج خليفة 828 متراً ويتألف من 163 طابقاً، وفيه 57 مصعداً كهربائياً، تتميز هندسته المعمارية بقاعدة ثلاثية مستوحاة من رسم تجريدي لزهرة زنبقة الصحراء، ويمنح الهيكل التركيبي المصمم على شكل حرف Y، قوام ثبات متلاصقاً للمبنى.

صممه العالمي أدريان سميث، ويتصدر قائمة أهم الإبداعات المعمارية، تطلب بناؤه أكثر من 22 مليون ساعة عمل، وانتهى عام 2010، وبلغت تكلفته 1.5 مليار دولار.





تجارب فريدة.. بانوراما على ارتفاع 555 متراً





تبدأ تجربة الزوار في الأيقونة المعمارية من داخل المصعد السريع، حيث يشاهدون عرضاً ترفيهياً وتثقيفياً متعدد الوسائط حتى بلوغ قمّة البرج الأعلى في العالم والواقعة عند الطابق 124 بارتفاع 555 متراً، ليتعرفوا على بعض المعلومات المُذهلة حول بناء البرج وتاريخ دبي.

وعند الوصول إلى منصة المشاهدة، يجد الزوار واجهةً زجاجيةً تتيح الاستمتاع بأجمل مناظر المدينة البانورامية، أشبه بما يمكن رؤيته من الطائرة.





10 أمتار في الثانية





الصعود إلى قمة البرج يكون عبر مصاعد خاصة مؤلفة من طابقين، يتسع كل منهما لـ14 شخصاً، تنطلق بسرعة مذهلة تصل إلى 10 أمتار في الثانية.

وخلال أقل من دقيقة، يصل المصعد إلى «قمة البرج»، منصة المراقبة الوحيدة في العالم التي تضم شرفة مفتوحة على الهواء الطلق.





وجهة ترفيهية مثالية للعائلات



يحتضن برج خليفة مجموعة متنوعة من المرافق والمراكز التجارية والترفيهية، بما في ذلك مطاعم عالمية شهيرة ومراكز تسوق فاخرة، مما يجعله وجهة مثالية للزوار من جميع أنحاء العالم.

وتضم حديقة البرج نافورة دبي قبالة الطابق السفلي من دبي مول، والتي تجذب عشاق الجمال والإبداع الذين يحرصون على الاستمتاع بانعكاس الأضواء المثيرة على مياه البحيرة، والتناغم الشديد بين حركة المياه المندفعة، وألحان الأغاني المصاحبة، ويقع أسفل برج خليفة ممشى «دبي فاونتن بوردووك»، إذ يتيح للزوار فرصة الاقتراب من العرض ليكونوا على بُعد 9 أمتار فقط من النافورة.









معلومات عن برج خليفة.. أرقام قياسية





حقق برج خليفة عدداً كبيراً من الأرقام القياسية في مجموعة «جينيس» أهمها: أطول مبنى في العالم، وأطول مبنى شيده الإنسان على مر التاريخ، حيث كسر الرقم القياسي (553.33) متر والذي حمله برج «سي إن» على مدار 31 سنة، و«أعلى مطعم في العالم» لمطعم «أتموسفير»، و«أعلى منصة مشاهدة من صنع الإنسان في العالم» لـ«قمة البرج».

كما حطم البرج أرقاماً قياسية أخرى، كمصعد الخدمة الأكثر ارتفاعاً في العالم حتى 504 أمتار، والمسبح الأكثر ارتفاعاً في العالم في الطابق 76 وبعلو 270 متراً.