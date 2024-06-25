«إيمج نيشن أبوظبي».. تدخل عصر «Screenlife» السينمائي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي» تعاونها مع مخرج هوليوود الشهير تيمور بيكمامبيتوف وشركته المتخصصة في الإنتاج الفني «بازيليفز»، لإطلاق برنامج مسرّعات متخصص في تطوير أفلام «Screenlife» بدولة الإمارات، بهدف تدريب الكوادر المحلية - سواء من مواطني الدولة أو المقيمين - على استخدام هذا النمط السينمائي الرقمي المبتكر، والذي يسرد الأحداث بالكامل عبر شاشات أجهزة الحواسيب الشخصية أو اللوحية أو شاشات الهواتف الذكية.

يُعد المخرج تيمور بيكمامبيتوف، المعروف برؤيته الفريدة، مخرجاً رائداً في مجال أفلام «Screenlife»، وقد حققت أفلامه من هذه النوع، مثل (Unfriended) و(Searching) نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، وقد اكتسب أسلوب أفلام «Screenlife» الذي طورته شركة الإنتاج الفني «بازيليفز» زخماً كبيراً، مما جعل الشركة ضمن أفضل 10 شركات فيديو مبتكرة في العالم، وفي الوقت الراهن، يقوم بيكمامبيتوف بالعمل على فيلم الإثارة الجديد «Mercy» لصالح شبكة أمازون، بطولة كريس برات وريبيكا فيرغسون.

4 أفلام طويلة

يتمثّل هدف هذا البرنامج، الذي أطلقته شركة «بازيليفز»، بالتعاون مع «إيمج نيشن أبوظبي»، في تطوير أربعة أفلام روائية طويلة بنمط «Screenlife»، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً رئيساً ناشئاً لصناعة هذا النمط من الأفلام في المنطقة، ومن شراكتها مع «إيمج نيشن أبوظبي»، تطمح شركة «بازيليفز» إلى زيادة شعبية أفلام «Screenlife» في منطقة الشرق الأوسط بموازاة توسيع نطاق حضورها في أسواق السينما الدولية الرئيسية، مثل كوريا الجنوبية، والهند، والمملكة المتحدة، حيث قامت الشركة سابقاً بإطلاق برامج مسرعات وأبرمت شراكات استراتيجية لإنتاج أفلام محلية من نفس النوع.

تحولات جذرية

وبهذه المناسبة، قال بن روس، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى شركة إيمج نيشن أبوظبي «إن عملية إنتاج المحتوى واستهلاكه تشهد تحولات جذرية وبوتيرة غير مسبوقة، ويُعزى هذا إلى التطورات التكنولوجية وتغير أنماط المشاهد، ويمثل برنامج مسرعات أفلام «Screenlife» فرصة ذهبية لصنّاع الأفلام كي يكونوا في طليعة هذا التطور، مما يعيد صياغة مفهومنا تجاه صناعة السينما ويقودنا إلى استكشاف أشكال جديدة بينما نمضي قدماً في بناء صناعة سينمائية وترفيهية ناجحة ومستدامة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

شاشات رقمية

قال تيمور بيكمامبيتوف، مؤسس شركة «بازيليفز» للإنتاج السينمائي والتلفزيوني «يقدم نمط أفلام (Screenlife) أسرع مسار لدخول عالم صناعة السينما، فهذا النوع من الأفلام يتميز بالسرعة ولا يتطلب ميزانية إنتاج كبيرة مقارنةً بالأفلام التقليدية، كما أنه يعكس واقعنا الجديد الذي نعيشه عبر الشاشات الرقمية، وهذا الشيء تجد السينما التقليدية صعوبة في تجسيده، وآمل أن يسهم هذا البرنامج في أبوظبي في نشر ثقافة هذا النوع من الأفلام بالسوق السينمائية المتنامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن يساهم في بناء مجتمع دولي يضم العديد من مبدعي هذا النوع من الأفلام».