«شبكة أبوظبي الإذاعية».. برامج جديدة وفقرات جاذبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «شبكة أبوظبي الإذاعية»، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، دورتها البرامجية الجديدة، والتي تقدمها عبر أثير إذاعات «إمارات أف أم»، و«أبوظبي أف أم»، و«إذاعة القرآن الكريم»، و«ستار أف أم»، وتطبيق ADtv، وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

تنسجم الدورة البرامجية الجديدة التي تتضمن باقةً متنوعةً من البرامج والفقرات الجديدة مع أهداف استراتيجية «شبكة أبوظبي للإعلام» بتقديم محتوى تفاعلي وترفيهي يلبي تفضيلات واهتمامات المُستمعين من مختلف الفئات العمرية.

«إمارات أف أم»

تقدم إذاعة «إمارات أف أم» 5 برامج رئيسية جديدة هي «الميلس»، «بس يومين»، «هني وهناك»، «بورتريه»، و«ستين دقيقة»، وغيرها من الفقرات المتنوعة، حيث يقدم برنامج «الميلس» تفاصيل الحياة اليومية والمجتمعية الإماراتية من خلال لقاء مباشر وحوار متنوع، ويبث كل اثنين وأربعاء وجمعة عند الساعة 3 ظهراً، وهو من تقديم أحمد العبيدلي، ومحمد الهاشمي ومنصور الغساني ووليد سراب، فيما يسلط برنامج «بس يومين» الضوء على شؤون المرأة والأسرة والطفل يومي الثلاثاء والخميس عند الساعة 3:00 ظهراً من تقديم بدور المرزوقي. ويناقش البرنامج الصحي «هني وهناك» الذي يُبث يومي الاثنين والجمعة عند الساعة 5:00 مساءً قضايا المجتمع بشكل تفاعلي مع الجمهور وهو من تقديم المزون الحميري، وبدور أحمد وأماني الشحي، ويستضيف راشد عتيق في برنامجه الحواري المسائي «بورتريه»، الذي يُذاع كل جمعة عند الساعة 9:00 مساءً، أصحاب الخبرة في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية، متضمناً مسابقة تفاعلية مع الجمهور. ويحاور أحمد العبيدلي في برنامج البودكاست المُصوّر «ستين دقيقة»، الذي يُذاع يوم الخميس عند الساعة 9:00 مساءً، مجموعة من الشخصيات البارزة التي تلعب دوراً رئيساً في المجتمع المحلي.

رسائل توعوية

كما تقدم إذاعة «إمارات أف أم» أيضاً عدداً من الفقرات المتنوعة والجديدة منها «فكّر فيها.. ولا تعدّيها» و«يقول الأرشيف» و«كن أفضل» و«استدامتنا» و«مدارس» و«منّي.. لي» و«فروقات لغوية» و«مَر عليك؟» و«حكاياهم» و«فيها عبرة»، بالإضافة إلى البرنامج الدرامي «كل يوم سالفة» يومي الجمعة والسبت أسبوعياً.

وتحت عنوان «العودة للمدارس»، خصّصت «إمارات أف أم» مجموعة من الرسائل التوعوية التي بدأت ببثها مع بداية العام الدراسي وتستمر حتى أكتوبر المقبل، ويستمر برنامج «أحلى صباح» الذي يُبث من الاثنين إلى الجمعة عند الساعة 7 صباحاً، بأبرز أحداث وأخبار المجتمع الإماراتي وشؤونه اليومية بقالب منوع وشيّق.

«أبوظبي أف أم»

تواصل إذاعة «أبوظبي أف أم» عرض البرنامجين المميزين، «استديو واحد» عند الساعة 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، وبرنامج «خيركم يصلهم» كل أربعاء عند الساعة 3:00 ظهراً، كما تبث العديد من الفقرات المميزة من أبرزها فقرة «علمتني الحياة» وكيف نمتلك الخصال الحسنة في التعامل مع الآخرين، من إعداد وتقديم سالم الكعبي، وفقرة «دُررٌ مُنتقاة» التي تغوص في بحور المعرفة والفكر وما أنتجته العقول والأقلام من تقديم أحمد المجيني.

«القرآن الكريم»

خصّصت إذاعة «القرآن الكريم» 11 برنامجاً متنوعاً، منها 8 برامج مُباشرة، هي «صباح النور» عند الساعة 06:30 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، بالإضافة إلى البرامج الخيرية الثلاثة «يا باغي الخير» و«فاعل خير» و«إمارات الخير» التي تهدف إلى دعم الحالات الإنسانية.

وتواصل إذاعة القرآن الكريم تقديم برنامج «البيت السعيد» الذي يطرح العديد من القضايا الأسرية بالتعاون مع دائرة القضاء - أبوظبي كل ثلاثاء، والبرنامج المباشر «يستفتونك» الذي يُذاع يومي الثلاثاء والخميس عند الساعة 4:30 مساءً، والذي يمتاز بطابعه التفاعلي مع الجمهور، إلى جانب برنامج «اسأل طبيبك» الذي يستضيف كل أربعاء عند الساعة 2 ظهراً طبيباً مختصاً للحديث عن العديد من الأمراض وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن «الخدمات الإخبارية» بالتعاون مع «مركز الاتحاد للأخبار»، والتي تذاع 5 مرات يومياً.

«ستار أف أم»

يكون مستمعو «ستار أف أم» على موعد مع عدد من البرامج والفقرات المميزة والجديدة، وهي برنامج «جاهزين للمستقبل؟» الذي يناقش تغيرات وتطورات سوق العمل وتحدياته ومتطلباته الجديدة عند الساعة 6:00 مساء وهو من تقديم رانيا يونس، وبرنامج «الفصل الأول» الذي يناقش شؤون الطلاب وأولياء أمورهم والكادر التدريسي والإداري في المدارس والجامعات في الدولة، ويُذاع البرنامج عند الساعة 12:00 ظهراً وهو من تقديم أحمد الشوم.

بالإضافة إلى العديد من الفقرات المميزة والجديدة منها «بكرا أحلى»، التي تناقش الموضوعات النفسية المختلفة، وفقرة «Weather update» الخاصة بالأحوال الجوية، وفقرة «New Tech».

كما تبث «ستار أف أم» أيضاً فقرة «الجديد حلو» كل ثلاثاء والتي تُظهر إبداع الشعراء الجدد، وفقرة «ماذا لو؟» التي تذاع كل أربعاء وتُناقش كيفية التصرف بالمواقف المختلفة اليومية، وفقرة «أبوظبي ع طبيعتها» التي تذاع يوم الاثنين بإشراف هيئة البيئة - أبوظبي، وتسلط الضوء على البيئة والتنوع البيولوجي في العاصمة أبوظبي، بالإضافة إلى فقرة «Fit-Info» التي توضح المعلومات الخاطئة والشائعة بما يخص التغذية والرياضة، و«عرّفنا على مهنتك» كل جمعة للتعرف على أهم متطلبات مهنة معينة من حيث المهارات والتعليم.

«بلاغة القرآن»

تبث إذاعة القرآن الكريم برنامج «قصة آية» الذي يهدف إلى بيان فضل بعض الآيات المختارة من القرآن الكريم، وبرنامج «أعلام من الحضارة الإسلامية» الذي يسلط الضوء على الشخصيات الإسلامية وإنجازاتها بالتعاون مع «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»، وبرنامج «بلاغة القرآن» الذي يتناول تفسير آيات القرآن مع فضيلة الشيخ أحمد المختار من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

تطبيق «ADtv»

تستمر «ستار أف أم» ببث 4 برامج يومية مباشرة، هي المجلة الصباحية «صباحو»، و«فنون أفتر نون»، و«ستارز@5»، إضافة إلى برنامج «الساعة 3»، والبرنامج الأسبوعي «الناس الطيبة»، مع بث مقاطع ومواد من فقرات الدورة الجديدة، ويُمكن الاستماع لجميع إذاعات شبكة أبوظبي للإعلام على الهواء مباشرةً عبر تطبيقها الرقمي ADtv.