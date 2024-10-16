ميزة جديدة من جوجل تهدد عرش مدونات الطبخ

تختبر جوجل ميزة جديدة تهدف إلى إبقاء المستخدمين ضمن نتائج البحث دون الحاجة إلى زيارة مواقع خارجية. هذه الميزة، التي تحمل اسم "العرض السريع" (Quick View)، تتيح للمستخدمين عرض وصفات الطهي مباشرة من صفحة البحث. فعلى سبيل المثال، عند البحث عن أي وصفة ، يظهر زر "عرض سريع" بجانب إحدى الوصفات من أي من مدونات الطبخ المؤرشفة على جوجل . بمجرد الضغط على الزر، تظهر الوصفة كاملة مع المكونات والتعليمات والصور، دون الحاجة لمغادرة محرك البحث.







صرّحت المتحدثة باسم جوجل، بريانا داف، أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية مبكرة، ويتم اختبارها بالتعاون مع عدد محدود من صُنّاع المحتوى المتخصصين في الوصفات. وأكدت أن الشركة تهدف من خلال هذه التجربة إلى تقديم محتوى مفيد للمستخدمين مع الاستمرار في دعم نظام الويب. هذا الاختبار يُعد جزءًا من توجه أوسع لدى جوجل لإبقاء المستخدمين داخل منصتها لأطول فترة ممكنة.







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تعكس هذه الخطوة التغيير المستمر في استراتيجية البحث لدى جوجل، التي أصبحت تركّز أكثر على تقديم المعلومات بشكل مباشر للمستخدم. على غرار ميزة "ملخصات الذكاء الاصطناعي" التي تقدم إجابات مستخلصة من مواقع مختلفة، يمكن لهذه الميزة أن تقلل من الحاجة إلى زيارة مواقع الويب، مما قد يُقلق بعض المدونين الذين يعتمدون على حركة الزيارات لتحقيق الأرباح.

ومع أن هذه التجربة قد تبدو مريحة للمستخدم، إلا أنها تثير تساؤلات حول مستقبل مدونات الطبخ، التي تعتمد على تحسين محركات البحث لجذب القراء. قد يتساءل البعض: ما الفائدة من زيارة الموقع الأصلي، أو مقارنة عدة وصفات، إذا كان كل شيء متاحًا داخل محرك بحث جوجل؟







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يبدو أن هذه الميزة الجديدة قد تعيد تشكيل طريقة تفاعل المستخدمين مع المحتوى، وقد تكون بداية لتحول كبير في علاقة جوجل مع صناع المحتوى الرقمي.