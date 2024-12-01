الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شيخة الجابري تكتب: صباح الخير يا وطني

شيخة الجابري تكتب: صباح الخير يا وطني
2 ديسمبر 2024 02:30

صباح الخير يا بلادي، صباح البلبل الشادي، صباح عروقنا تنبض بحبِك يا إماراتي، اليوم هو يوم الوطن، الثاني من ديسمبر، الأول من الحب، والأصدق من الوفاء، والأجمل من الولاء والانتماء لوطن زايد، وعيال زايد. ومع الشوق لوالدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نستذكر كل يوم وليس اليوم فقط ونحن نحتفل بالوطن، كلَّ ما قدمه من أعمال جليلة لوطنه وللعالم، وكلَّ ما أسبغه علينا كأبناء من مودة ورحمة واهتمام منقطع النظير.
صباح الخير يا وطن الأمان والسلام، صباح المسك والعنبر، صباحٌ نجدّد فيه عهد الولاء والوفاء لأرضنا وقائدنا الإنساني الاستثنائي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولقادتنا الكرام، رعاهم الله، الذين مع زايد الخير شيّدوا وطناً للحب والعطاء، أصبح اليوم يطاول عِنان السماء، ويسبرُ الفضاء، وينافس في كل المجالات التي تحقق له الريادة، وتؤكد نجاح مسيرة التطور والنماء.
صباح العين، عينُ الإمارات، مدينة زايد الخير، القائد الذي أحبها، ومنها انطلق لبناء دولة الاتحاد، وفيها كرّس، وهو لا يزال بعدُ في سن الشباب، حراكاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً مبكراً، زايد الخير الذي شقّ الأرض وفجّر الماء من العيون لتملأ الأفلاج مرابعها، وليكون لمائها الحلو العذب الزلال، طعم الفرح، ونكهة السعادة، كالسعادة التي تغمر اليوم قلوب أبنائها الذين تحتفل قيادتهم بعيد الاتحاد على أرضها، في المكان الذي أحبه زايد الخير وأحَبّوه.
صباح الحب يا وطني، صباح المنازل والشوارع التي تزيّنت لعرس الاتحاد، صباح التلاحم المجتمعي والتوافق الوطني، مما يؤكد مقولة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إن «البيت متوحد»، نعم إنه متوحد على حب الإمارات وقيادتها، هذا ما نلمسه من الاحتفالات الشعبية العفوية الصادقة التي يقيمها المواطنون في منازلهم، ويدعون لها القريب والبعيد ليشاركهم فرحة الوطن، إنه ارتباط فريد بين الشعب والقيادة، وإنه حب عظيم ورثه الإماراتيون منذ عهد زايد الخير، وامتداد إلى قائد التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد الحاضر والمستقبل والاستدامة والحب المشترك، عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوته قادة الإمارات الكرام الذين آمنوا بهذا الوطن وماضيه وحاضره ومستقبله، فهم خير الإخوة له، الداعمون والمؤيدون، والمشاركون في البناء والتنمية، حفظهم الله جميعاً، وحفظ الإمارات وأبناءها وكلَّ مَن يتنفس هواءها من كلِّ شر وضر، وكل عام ووطننا وجميعنا بخير وأمان وسلام.

أخبار ذات صلة
شيخة الجابري تكتب: «التثقيف زمن التأفيف»
شيخة الجابري تكتب: الزين في العين
شيخة الجابري
أحوال
آخر الأخبار
فلسطينيون قرب مبنى مدمر في النصيرات بوسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» توقف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم
2 ديسمبر 2024
فلسطينيون يمرون أمام دبابة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين تحذر من دعوات تهجير سكان القطاع
2 ديسمبر 2024
دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي جنوب غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل بقصف إسرائيلي على غزة
2 ديسمبر 2024
لبنانيون على متن دراجة نارية قرب مبنى سكني متضرر في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
2 ديسمبر 2024
رئيس الدولة وولي العهد السعودي لدى لقائهما في مدينة العين
علوم الدار
الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية تعززها وحدة الرؤى والأهداف
2 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©