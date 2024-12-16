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الترفيه

دينا الشربيني.. «حاوريني يا كيكي» على المسرح

دينا الشربيني.. «حاوريني يا كيكي» على المسرح
16 ديسمبر 2024 13:27

علي عبد الرحمن (القاهرة)
عادت دينا الشربيني إلى خشبة المسرح بعرض «حاوريني يا كيكي» الذي يقدم كوميديا خفيفة، وينسج حبكة تجمع بين الطرافة والتأمل في العلاقات الإنسانية.

ووصفت دينا التجربة بأنها قريبة من القلب، لما تحمله من لحظات سعيدة وقصص تعكس تفاعلات حياتية مألوفة، مغلفة بطابع باهر، إخراج بتول عرفة وتأليف هاني الطمباري، وشارك في بطولتها أوس أوس ورانيا يوسف.

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وعلى صعيد السينما، تواصل تصوير دورها في الجزء الثاني من فيلم «شقو»، حيث تقدم دوراً يحمل مشاعر مختلطة بين الحنان والصراع، في شخصية ممرضة تجد نفسها محاطة بالتحديات، والعمل مقتبس من رواية «أمير اللصوص» للكاتب العالمي تشاك هوجان، ويشارك فيه محمد ممدوح وأمينة خليل، إخراج كريم السبكي.

وتواصل الشربيني تصوير فيلم «درويش»، الذي تدور أحداثه حول محتال ذكي يعيش حياة مليئة بالتناقضات، تتأرجح بين السحر الشخصي والأخطار المحيطة، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.
وبين حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، وسيناريوهات مليئة بالتحولات، تبدأ دينا رحلة جديدة في فيلم «التهويدة»، الذي تصفه بأنه «أكثر الأفلام تشويقاً في مسيرتها»، حول شخصية تجبر على مواجهة مصيرها، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج طارق العريان.

وتنتظر طرح فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، خلال الشهر الجاري، ويجمع مواقف طريفة ورؤية عميقة حول العلاقة بين العالم الافتراضي والواقع، وتدور الأحداث حول طبيب نفسي متخصص في تقديم نصائح للعلاقات الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يُفاجأ بأن حياته الخاصة تحمل مفارقات لا تتوافق مع نصائحه، بطولة كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.


وفي رمضان، تعود الشربيني بموسم ثالث من مسلسل «كامل العدد»، الذي يناقش قضايا اجتماعية معقدة بطابع خفيف وإنساني، حول الهوية والأسرة والمواقف اليومية، إخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته شريف سلامة وإسعاد يونس.

دينا الشربيني
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