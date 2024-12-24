المنطاد  الهوائي.. مغامرة تضيء سماء ليوا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يخوض زوار «قرية ليوا»، تجربة المنطاد الهوائي، الذي يضيء سماء «مهرجان ليوا الدولي»، بعروض متوهجة، للاستمتاع بالمناظر البانورامية الخلابة وسط الكثبان الذهبية، في أجواء احتفالية تستقطب جميع أفراد العائلة.

وتتوهج المناطيد الليلية الساحرة من الداخل مع اشتعال مواقدها بتناغم إيقاعي، لتخلق عرضاً خلاباً يدمج بين الألوان والموسيقى، بالإضافة إلى استعراض ناري وسط الصحراء، كما يوفر «المنطاد الثابت» فرصة الاستمتاع بعرض تشارك فيه إحدى العارضات المحترفات، ما يجعل المهرجان وجهة مثالية، للاستمتاع بتجربة شتوية لا تنسى في أبوظبي.

(تصوير: مصطفى رضا)