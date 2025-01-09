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علماء يبتكرون مادة ترشيح لمعالجة مياه الصرف الصحي

علماء يبتكرون مادة ترشيح لمعالجة مياه الصرف الصحي
9 يناير 2025 10:30

اخترع باحثون من معهد هندسة العمليات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ومعاهد أخرى، غشاء ترشيح يوفر إمكانيات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي عالية الملوحة.

 

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن الدراسة التي أجراها الباحثون ونشرت في أحدث إصدار من مجلة "العلوم والتكنولوجيا البيئية"، تسلط الضوء على غشاء ترشيح نانوي تم تصميمه حديثاً وله شحنة كهربائية مختلطة مع توزيع أفقي للشحنة ، ويولد هذا التكوين الجديد كثافة عالية للشحنة وسطحاً محايداً كهربائياً تقريباً، مما يسمح للغشاء بتسهيل نفاذية الأملاح ثنائية التكافؤ بكفاءة.

 

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ويظهر الغشاء الجديد نفاذية ممتازة للملح، والقدرة على الاحتفاظ بالمواد العضوية، وخصائص مضادة للتلوث، مما يجعله فعالاً بشكل خاص لمياه الصرف الصحي العضوية عالية الملوحة، وفقا للدراسة.

 

وقال لوه جيان تشيوان، المؤلف المراسل للدراسة، إن الغشاء الجديد يحقق نفاذية للملح بنسبة 58.6 في المائة، ورفضا للطلب الكيميائي للأكسجين بنسبة 68.7 في المائة عند معالجة مياه الصرف الصحي العضوية عالية الملوحة، لافتاً إلى أن هذه النتائج من بين أفضل النتائج المسجلة لأغشية الترشيح النانوية، والتي تمهد الطريق لاستعادة الموارد بكفاءة أكبر وتحقيق الاستدامة في إدارة مياه الصرف الصحي.

المصدر: وام
الصرف الصحي
الماء
العلماء
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