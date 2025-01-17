مدافع يوفنتوس على رادار «السيتي»



أنور إبراهيم (القاهرة)



ذكرت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، أن مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات المدافع أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس، لتدعيم دفاعه، في ظل احتمالات رحيل كايل والكر هذا الشتاء.

وقالت الشبكة إن إدارة «السيدة العجوز» طلبت 80 مليون يورو مقابل الاستغناء عن نجم الدفاع، لأنها لم تكن ترغب في بيعه خلال «الميركاتو الشتوي»، فضلاً عن أن عقد كامبياسو يمتد إلى «صيف 2029».

وتزايدت في الآونة الأخيرة أنباء حول مستقبل كايل والكر «34عاماً» تفيد بأنه يرغب في الرحيل، وأنه طلب ذلك بالفعل من الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني، على ألا يلعب في أي نادٍ إنجليزي آخر، وإنما يتجه للعب خارج إنجلترا، حيث إنه ليس مطلوباً من يوفنتوس فقط، وإنما من ميلان أيضاً، وهناك أنباء عن رغبة ريال مدريد في استعارته حتى نهاية الموسم لسد العجز الدفاعي في الفريق.

ورغم تفاؤل المصادر الصحفية الإيطالية، إلا أن هناك تقارير أخرى تتعارض مع تقرير شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، فيما يتعلق بالمفاوضات بين «اليوفي» و«السيتي»، إذ قالت شبكة «بي بي سي» البريطانية إن المناقشات بين «اليوفي» و«السيتي» ليست متقدمة، وليس هناك ما يوحي بإمكانية انتقال اللاعب خلال «الميركاتو الشتوي» الحالي إلى «السيدة العجوز».

وكانت إسهامات كامبياسو مع يوفنتوس هذا الموسم رائعة، حيث لعب 25 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفين، وصنع هدفين آخرين، ولكن اللاعب لم يشارك في مباراة فريقه أمام السيتي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر الماضي بسبب الإصابة في الكاحل.

يذكر أن «السيتي» ينشط خلال «الميركاتو الشتوي» الحالي، من أجل تجديد دماء الفريق وتدعيم صفوفه، حيث أبرم اتفاقاً مع لانس الفرنسي للحصول على خدمات المدافع الأوزبكي عبد القديرخوسانوف، كما وقع اتفاقاً مع أنتراخت فرانكفورت بخصوص انتقال المصري عمر مرموش إلى «استاد الاتحاد»، وتمت الصفقة بالفعل.