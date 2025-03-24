ابتكار بطاريات من الطحالب البحرية

أعلن سيرغي غيندنكوف، مدير معهد الكيمياء التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، أن العلماء ابتكروا بطاريات من الطحالب البحرية تعتمد على أيونات الصوديوم.

ونقل موقع أخباري روسي، عن مدير المعهد قوله إنه لابتكار بطاريات تعتمد على الطحالب، استخدم العلماء أنظمة أيونات الصوديوم والمزارع البحرية لأن معظم الخبراء يؤيدون بطاريات أيونات الصوديوم.

وأضاف غيندنكوف: "أن عنصر الليثيوم الموجود في قشرة الأرض ينفذ، ولكن هناك الكثير من الصوديوم، وبالتالي فإن المجتمع المتحضر بأكمله الذي يعمل في هذا المجال يتطلع على وجه التحديد إلى بطاريات أيون الصوديوم"، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في كيفية استخراجه، لذلك يحل العلماء هذه المشكلة باستخدام المزارع البحرية.

من جانبه، قال دينيس أوبري، مدير مختبر المواد الفعالة الوظيفية والكيميائية الكهربائية في المعهد: "إن نظام أيونات الصوديوم يعتبر أقل تكلفة، وبناء على ذلك، يبدو الحصول على مواد بطاريات الصوديوم من الكتلة الحيوية أمراً مثيراً للاهتمام".

ووفقاً لأوبري وغيندنكوف، يمكن استخدام مثل هذه البطاريات في السيارات، على سبيل المثال.