تصادم بين طائرتين على المدرج

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم الخميس، إن طائرة تابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" تقل عددا من أعضاء الكونغرس في مطار ريجان الوطني في واشنطن اصطدمت بجناح طائرة أخرى تابعة لنفس الشركة أثناء سيرها على ممر الطائرات.

وأضافت أن طائرة الرحلة رقم 5490، وهي طائرة من نوع "بومباردييه سي.جيه.آر 900"، متجهة إلى تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية اصطدمت بطائرة الرحلة رقم 4522، وهي من نوع "إمبراير إي.175"، متجهة إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، حوالي الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأكد نائبان كانا على متن الطائرة عدم وقوع إصابات.