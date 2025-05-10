«الشرطان» تبشر بـ «ثريا القيظ»

الشارقة (وام)

أكدت جمعية الإمارات للفلك أن طلوع «منزلة الشرطان» بدءاً من 12 مايو فجرًا من الجهة الشرقية عند العرب يعتبر علامة لدخول الصيف، وسيطرة الأجواء الحارة على عموم الجزيرة العربية نهاراً، وهو ما يسمى عند عامة أهل الحرث «ثريا القيظ»، وطلوعها في فترة «كنة الثريا».

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن «منزلة الشرطان» حيز من السماء في«دائرة البروج» أو «مسار الشمس الظاهري في السماء» ألمع نجومه الشرطان وهما نجمان على رأس المنازل القمرية وأول المنازل الشامية أو الشمالية، والتي تقع شمال دائرة البروج وسميت بـ «الشرطان» كونها الشرط أو العلامة لأنها أول المنازل القمرية.