ميرنا نور الدين.. تخوض البطولة النسائية

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض ميرنا نور الدين البطولة النسائية في المسلسل الجديد «أنا أنت.. أنت مش أنا»، ويشاركها بطولته معتصم النهار، الذي يخوض أيضاً تجربته الأولى في عالم الدراما المصرية، وهو من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج هشام الرشيدي. وكشفت أن المسلسل يتناول عالم «الميتافيرس»، وينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. وأعربت ميرنا عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على شخصية «كناريا» التي أدتها في مسلسل «فهد البطل» الذي عرض على شاشة «قناة أبوظبي» في الموسم الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أنها تحب تجسيد الشخصيات الشعبية، خصوصاً بعدما قدمتها في عملين سابقين، هما مسلسل «فوق السحاب» مع هاني سلامة في دور «سمكة»، و«هوجان» مع محمد إمام في دور «وردة»، ما جعلها تتمنى تقديم هذه النوعية من الأدوار. وقالت: أشعر أنني أجد نفسي في الأدوار الشعبية، حيث أخرج من نمط شخصيتي الحقيقية، وأذهب إلى شخصية مختلفة تماماً، وهو أمر يبحث عنه أي ممثل أو ممثلة.

وعن تعاونها مع أحمد العوضي، قالت: «فهد البطل» يُعد ثاني عمل يجمعني بـالعوضي، وكان بيننا تفاهم كبير خلال التصوير، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المشاهد.

ومن جهة أخرى، تنتظر ميرنا عرض أحدث تجاربها السينمائية، وهو فيلم «في عز الظهر» بمشاركة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل. ومن المقرر عرضه في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن حول رئيس عصابة دولية يرتكب الكثير من الجرائم حول العالم، وتجسد فيه ميرنا شخصية راقصة باليه.