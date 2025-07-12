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تسجيل وفاة في أميركا بسبب التهاب شديد ونادر

صورة للبكتيريا المسببة للطاعون الرئوي
12 يوليو 2025 17:53

أعلن مسؤولو الصحة في ولاية أريزونا الأميركية، أمس الجمعة، عن تسجيل وفاة في شمال الولاية بسبب الطاعون الرئوي.
يُعد هذا النوع من الطاعون مرضًا نادرًا يصيب البشر. فعلى سبيل المثال، يُبلغ عن حوالي سبع حالات سنويًا في المتوسط في الولايات المتحدة، معظمها في الولايات الغربية، وفقًا لمسؤولي الصحة الفيدراليين.
ونقل موقع "ميدكال إكسبرس" عن مسؤولين محليين قولهم إن الوفاة وقعت في مقاطعة كوكونينو، وكانت أول حالة وفاة مسجلة بسبب الطاعون الرئوي منذ عام 2007. ولم تُكشف تفاصيل أخرى، بما في ذلك هوية الضحية.
الطاعون عدوى بكتيرية معروفة بقتلها عشرات الملايين في أوروبا في القرن الرابع عشر. واليوم، يسهل علاجها بالمضادات الحيوية.
يُعد الطاعون الدبلي الشكل الأكثر شيوعًا للعدوى البكتيرية، والذي ينتشر بشكل طبيعي بين القوارض مثل كلاب البراري والجرذان.
هناك نوعان آخران من الطاعون: الطاعون الإنتاني الدموي الذي ينتشر في جميع أنحاء الجسم، والطاعون الرئوي الذي يصيب الرئتين. يُعتبر الطاعون الرئوي الأكثر فتكًا والأسهل انتشارًا.
تنتقل البكتيريا عن طريق لدغات البراغيث المصابة التي يمكن أن تنشرها بين القوارض والحيوانات الأليفة والبشر.
يمكن أن يُصاب الناس أيضًا بالطاعون عن طريق لمس سوائل الجسم المصابة. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطاعون
التهاب
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