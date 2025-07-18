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علماء يبتكرون طريقة لتحويل الطحالب إلى بطاريات كهربائية

علماء يبتكرون طريقة لتحويل الطحالب إلى بطاريات كهربائية
18 يوليو 2025 15:42

بدأ علماء من جامعة سخالين الحكومية الروسية، اختبارات معملية لأقطاب كهربائية كربونية ستستخدم في بطاريات الليثيوم الأيونية، وتعتمد على الطحالب المحلية.
وأفادت إدارة العلاقات العامة في الجامعة في بيان لها، بأنه يتم تنفيذ التطوير في إطار مشروع طرحه مختبر«المصادر الكهروكيميائية للطاقة المتجددة»، الذي يحظى بدعم من برنامَج المختبرات الشبابية، وسيتم استخدام نباتات بحرية من مياه بحر أوخوتسك في أقصى شرق روسيا عند تصنيع البطاريات.
وأضاف البيان أن العلماء والباحثين يركزون بشكل خاص على معالجة الطحالب الحمراء أنفلتيا وروبيا وأعشاب البحر زوستيرا، التي تتميز بمحتواها العالي من الكربون والنيتروجين، مما يجعلها مواد خام واعدة لإنتاج مواد الأنود، وعند المعالجة الحرارية للكتلة الحيوية من دون وجود أوكسجين، حيث يتم الحصول على مادة كربونية مسامية (الفحم الحيوي) التي يمكن استخدامها في البطاريات.
من جانبه، قال أوليغ شيتشالين رئيس مختبر المصادر الكهروكيميائية للطاقة المتجددة، إن استخدام الفحم الحيوي المستخرج من الطحالب ليس نهجاً صديقاً للبيئة فحسب، بل وطريقة لتقليل الاعتماد على استيراد الغرافيت الاصطناعي، الذي يأتي معظم كمياته من الخارج، ويمثل هذا الاتجاه جزءاً من أجندة بحثية أوسع للمختبر، حيث يتم تطوير مشاريع بالتوازي في مجالات البطاريات الصلبة، وطاقة الهيدروجين، وإعادة تدوير عناصر الطاقة.

 

 

 

 

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المصدر: وام
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