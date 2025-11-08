وفاة رائد أبحاث الحمض النووي الحائز جائزة نوبل عن 97 عاما

توفي عن 97 عاما عالم الأحياء الأميركي جيمس واتسون حائز جائزة نوبل والذي أسهمت أبحاثه في الحمض الريبي النووي في إحداث قفزة في تاريخ علوم الأحياء، بحسب ما أعلنت مصادر علمية أميركية.

وذكر "مختبر كولد سبرينغ هاربور"، الذي كان واتسون يعمل معه، أنه توفي أول أمس الخميس.

يعود لجيمس واتسون وزميله فرانسيس كريك الفضل في اكتشاف بنية الحمض النووي، وهو اكتشاف لا يخلو صفّ علوم أحياء في العالم من ذكره. قد طُبعت في ذاكرة التلاميذ في أصقاع الأرض صورة الكرات ذات الألوان الأربعة التي تلتفّ بشكل حلزوني مزدوج لتشكل الحمض النووي.

ولد جيمس واتسون في شيكاغو في السادس من أبريل عام 1928، ودرس علوم الأحياء.

وفيما كان العلماء يعرفون بوجود الحمض النووي ودوره في نقل المعلومات الوراثية، كانوا يجهلون شكله.

وفي أبريل 1953، نجح واتسون وزميله البريطاني فرانسيس كريك في وصف شكل الحمص النووي، في مقال من صفحة واحدة نُشر في مجلة "نيتشر" العلمية.

وأتاح ذلك فهم كيفية انتقال المعلومات الوراثية الموجودة في كل خلية.

وكتب كريك، الذي توفي عام 2004، في رسالة إلى ابنه "نظنّ أن الحمص النووي هو شيفرة. بمعنى آخر، نظن أننا اكتشفنا آلية نقل البيانات الأصلية التي تجعل الحياة تنبثق من الحياة".

في العام 1962، حاز جيمس واتسون وفرانسيس كريك مع عالم فيزياء الأحياء النيوزيلندي موريس ويلكينز جائزة نوبل للطب.